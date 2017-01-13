18:50, 13 Ocak 2017 Cuma

Ortaköy saldırısıyla ilgili iki şüpheliye tutuklama talebi





İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin savcılıkça ifadeleri alınan yabancı uyruklu iki şüpheli, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin savcılıkça ifadeleri alınan yabancı uyruklu iki şüphelinin, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

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