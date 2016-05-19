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Rıza Sarraf hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava
Rıza Sarraf hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava

Kandilli'deki taşınmazda, izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı iddiasıyla Rıza Sarraf ve inşaatı yapan müteahhit Firuz Akın Han hakkında, 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kandilli'de bulunan ve korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazda, izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı iddia edilen Rıza Sarraf ile inşaatı yapan müteahhit Firuz Akın Han hakkında, "imar kirliliğine neden olma" ve "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Üsküdar Kandilli Mahallesi 958 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda aykırı ve izinsiz olarak yapılan fiziki ve inşai uygulamalar ile ağaç kesilmesi hususlarına dair gelen ihbarlar doğrultusunda soruşturmaya başlandığı anlatıldı.

İNŞAİ VE FİZİKİ MÜDAHALE

İddianamede, Kültür ve Tabiat Varlıkları İstanbul Bölge Kurulu üyelerince, taşınmaza ilişkin yerinde yapılan inceleme sırasında parselde izinsiz fiziki ve inşai uygulamaların yapıldığının tespiti üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün de aynı taşınmaza ilişkin ruhsat eki projesine aykırı inşaat yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.

10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Suça konu taşınmazda ruhsata aykırı olarak bina yapıldığının dosyada mevcut yapı tadil tutanağından anlaşıldığı belirtilen iddianamede, şüpheliler Sarraf ve Han'ın "imar kirliliğine neden olma" ve "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame, gönderildiği 9. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmalarına ilerleyen günlerde başlanacak.



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Kandilli'deki taşınmazda, izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı iddiasıyla Rıza Sarraf ve inşaatı yapan müteahhit Firuz Akın Han hakkında, 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
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