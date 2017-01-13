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01:38, 14 Ocak 2017 Cumartesi
Avrupa
Güncelleme: 00:25, 14 Ocak 2017 Cumartesi

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Eyfel Kulesi için 300 milyon avro harcanacak
Eyfel Kulesi için 300 milyon avro harcanacak

Fransa'nın başkenti Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi'nin bakım ve güvenliği için 300 milyon avro harcanacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başkent Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi'nin güvenliği ve bakımı için 300 milyon avro ayrılacak.

Paris Belediye Meclisi tarafından ay sonunda oylanacak 15 yıllık bütçeyle, Eyfel'in hem yenilenmesi, bakımı ve güvenliği sağlanmış olacak.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Paris'in 2024 Olimpiyatlarına ve 2025 Expo'ya da aday olduğunu hatırlatarak, hem Eyfel Kulesi'nin hem de Paris'in marka değerini artıracaklarını söyledi

15 YILLIK PLAN İÇİN HER YIL 20 MİLYON AVRO HARCANACAK

Belediye meclisinin onaylayacağı 15 yıllık plan için her yıl 20 milyon avro harcanması planlanıyor.

Yenileme planıyla, kulenin bakım ve onarımının yanı sıra turistlerin oluşturduğu uzun kuyrukların azaltılması, daha çok ziyaretçi gelmesi hedefleniyor.

Dünyanın en çok turist çeken ilk 3 şehri arasında yer alan Paris'teki Eyfel Kulesi 2015'te yaklaşık 7 milyon kişi tarafından ziyaret edilmişti.



İlgili Konular eyfel kulesi paris fransa
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Avrupa Haberleri
Eyfel Kulesi için 300 milyon avro harcanacak
Eyfel Kulesi için 300 milyon avro harcanacak

Fransa'nın başkenti Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi'nin bakım ve güvenliği için 300 milyon avro harcanacak
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