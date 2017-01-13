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20:43, 13 Ocak 2017 Cuma
Irak
Güncelleme: 19:58, 13 Ocak 2017 Cuma

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Irak'ta güvenlik zafiyeti ve yolsuzluklar protesto edildi
Irak'ta güvenlik zafiyeti ve yolsuzluklar protesto edildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüzlerce kişi, ülkedeki güvenlik zafiyeti ve yolsuzlukları protesto ederek, 'hizipçilik üzerine kurulan Yüksek Seçim Komiserliği üyelerinin bağımsızlarla değiştirilmesini' talep etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüzlerce kişi ülkede yolsuzluk ve güvenlik zaafiyeti olduğu gerekçesiyle protesto gösterisinde bulundu.

Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericiler, Başbakan Haydar el-İbadi'ye seslenerek, boşalan İçişleri ve Savunma bakanlarına teknokrat adayları atamasını ve hizipçilik üzerine kurulan Yüksek Seçim Komiserliği üyelerinin bağımsızlarla değiştirilmesini istedi.

Bu arada Tahrir Meydanı'na giden tüm yollar güvenlik güçlerince trafiğe kapatıldı.

 

Şii lider Mukteda es-Sadr yanlıları, Tahrir'de 3 gün önce Bağdat'taki güvenlik durumuna karşı oturma eylemi yapmıştı. Güvenlik güçleri de söz konusu eylemi güç kullanarak dağıtmıştı.

Bağdat'ın yanı sıra güneydeki Basra, Zikar, Meysan, Divaniyye ve Vasıt kentlerinde de yolsuzluğa karşı gösteriler yapıldı.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün raporlarında, Irak'ın, dünya ülkeleri arasında en çok yolsuzluk yapılan ülke olduğu belirtiliyor.



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