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ABD ordusu su altı haberleşme şebekesi geliştiriyor
ABD ordusu su altı haberleşme şebekesi geliştiriyor

ABD ordusu, su altı şebekesi, karasal ve uydu haberleşmesinin çökmesi halinde taktik iletişimi sürdürebilmeyi amaçlıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD ordusu, karasal ve uydu haberleşme sistemlerine alternatif, acil durumlarda yedek olarak kullanabileceği su altı haberleşme şebekesi kurmak için çalışmalara başladı.

ABD Savunma Bakanlığına bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), okyanus açıklarında taktik haberleşme ihtiyacını karşılayacak bir su altı fiber optik iletişim şebekesinin erken test aşamasında olduğunu açıkladı.

Taktik Su Altı Şebeke Mimarileri (TUNA) adı verilen projeye göre, iletişimin süper ince fiber optik tellerle su altından birbirine bağlanan yüzer dubalarla sağlanacağı belirtildi.

Proje için üniversitelerde ve sanayi çevreleriyle iş birliği yapan DARPA, sistemin sağlam bir geçici alternatif olabilmesi için fiber optik tellerin her türlü okyanus şartına dayanıklılığının sağlanması yanında dubaların kendi enerjilerini üretebilecek şekilde tasarlanması gerektiğini ifade etti.

Dubalar üzerinde çalışan Washington Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarından (APL) bir mühendis ekibi, bir yıl içinde dalga enerjisiyle kendini şarj eden yarasa kanatlı bir prototip üretmeyi başardı.

Öz-Konuşlu Dalga Enerji Dubası (WEBS) adı verilen prototipin, okyanus akıntılarından elde ettiği kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren bir jeneratör vasıtasıyla dışarıdan müdahaleye gerek kalmadan çalıştığı, 60 metre derinlikteki kaldırma plakasının dubanın merkezindeki tulumu sabitlerken, yüzer kanatların dalgalarla birlikte inip kalktığı belirtildi.

20 NİLYON DOLARA MALOLACAK

APL ekibinin baş mühendisi Andrew Stewart, deniz tabanına sabitlenen ve büyük miktarda enerji üreten geleneksel dalga enerji dönüştürücülerinin aksine tasarladıkları teknolojinin açık denizdeki acil enerji ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılayabilecek özellikte bir sistem olduğunu vurguladı.

TUNA projesinin ikinci safhası için DARPA, çalışan bir deniz şebekesi prototipini test etmeyi amaçlıyor. Kendi kendini şarj edebilen düzinelerce dubadan ve binlerce metre yeni nesil fiber optik kablodan oluşması planlanan şebeke için 20 milyon dolar harcanacak.



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