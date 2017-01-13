Yunanistan'a kaçan darbecilerden 4'ü hakim karşısında

FETÖ'nün darbe girişimine katıldıktan sonra Yunanistan'a kaçan darbeci sekiz askerin son dördünün daha hakim karşısına çıktığı bildirildi. Mahkeme heyeti, duruşmayı karar için 23 Ocak'a erteledi.
Askerlerin tümü hakkında iade edilip edilmeyeceklerine ilişkin karar 23 Ocak'ta verilecek. Yunanistan Yüksek Mahkemesinde (Arios Pagos) devam eden duruşmaların sonuncusunda darbeci askerlerden Binbaşı Ahmet Güzel, Binbaşı Gencay Böyük, Yüzbaşı Feridun Çoban ve Başçavuş Mesut Fırat hakim karşısına çıktı.
Üç duruşmanın hepsinde hakim gruplarının tamamıyla aynı isimlerden oluşmadığı ve üç farklı savcının duruşmalarda yer aldığı görüldü.
Darbe girişimi sonrası askeri bir helikopter ile Yunanistan’a kaçan 8 darbecinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili kısa bir süre önce Atina'daki temyiz mahkemesinde görülen üç ayrı duruşmanın ardından, 3 asker için Türkiye'nin iade talebi kabul edilmiş, 5 askere yönelik iade talepleri ise reddedilmişti.
Haklarında Türkiye'ye iade edilmeleri yönünde karar verilen 3 darbeci askerin her birinin farklı duruşmalarda hakim karşısına çıkması dikkat çekti.
Yüksek Mahkemenin kararı darbeci askerlerin iade süreçlerine ilişkin adli olarak nihai adım olacak.
Yunanistan'a kaçan darbeci sekiz askerin dördü daha hakim karşısına çıktı
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