20:56, 13 Ocak 2017 Cuma

Çin'in dev bankası 300 milyon dolar sermaye ile Türkiye'de





Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bank of China Turkey AŞ'nin gerekli sermaye şartı olan 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası ödenmiş sermayeyi Türkiye'ye getirdiğini ve faaliyet izni için kısa süre içerisinde başvuru yapmasının beklendiğini duyurdu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) yapılan açıklamada, küresel bazda dünyanın en büyük yedinci bankası olan Bank of China Limited (BoC) tarafından Türkiye'de faaliyet göstermek üzere banka kuruluşu için kendilerine başvuruda bulunulduğu anımsatıldı. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

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