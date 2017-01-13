Güncelleme: 01:27, 14 Ocak 2017 Cumartesi

Ortaokul öğrencisi Burçin'den görme engelliler için şapka

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ordu'da yaşayan ortaokul 1'inci sınıf öğrencisi Burçin Güder, görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla sensörlü şapka yaptı.

Ülke genelinde kampüsleri bulunan özel bir okulun ortaokul kısmında öğrenim gören 10 yaşındaki Güder, ailesiyle birlikte gezerken gördüğü görme engellilerin cadde ve sokaklarda yürürken bazı sıkıntılar yaşadıklarına şahit oldu.

Burçin Güder, bunun üzerine okulunun ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik düzenlediği "Deney-Vision Proje Yarışması"na, görme engelliler için hazırlayacağı projeyle katılmaya karar verdi.

SENSÖRLÜ ŞAPKAYI 1 AY İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRDİ

Kullanmadığı bir şapkayı yaklaşık bir ay içerisinde elektronik devrelerle donatan Güder, görme engellilerin evde ya da sokakta yürürken engellere takılmadan rahat bir şekilde dolaşmasını amaçlayan sensörlü şapka geliştirdi.

Burçin Güder, görme engelliler için şapka üretmeye karar verdikten sonra internette araştırma yaptığını söyledi.

Şapkanın üst kısmına elektronik devrelerle birlikte sensör taktığını belirten Güder, "Şapkadaki sensör, duvar, direk ya da herhangi bir cisme yaklaşıldığında 55 santimetreden uyarıcı ses çıkarmaya başlıyor. Cisme yaklaştıkça uyarıcı sesin şiddeti daha da artıyor. Böylelikle görme engelliler, karşısında bir cisim olduğunu fark ederek duruyor ya da yönünü değiştiriyor." diye konuştu.

Burçin Güder, en büyük hayalinin geliştirdiği projenin geliştirilerek engelliler tarafından kullanılması olduğunu ifade ederek, ayrıca katılacağı yarışmadan birincilikle dönmek istediğini de sözlerine ekledi.