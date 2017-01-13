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Anayasa değişikliği teklifinde 11. madde görüşülüyor
Anayasa değişikliği teklifinde 11. madde görüşülüyor

Anayasa değişiklif teklifinin "TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesini" düzenleyen 11. maddesinin görüşmelerine başlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda "TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesini" düzenleyen 11. maddenin görüşmelerine başlandı.

ANAYASA TEKLİFİNDE 10. MADDE KABUL EDİLDİ

Söz konusu maddeyle, TBMM üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Bu halde TBMM genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılacak.

Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, TBMM genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılacak.

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilecek.

Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve Cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam edecek.

Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri de 5 yıl olacak.

 



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