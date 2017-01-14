09:29, 14 Ocak 2017 Cumartesi

Lice ve Hani'deki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı bazı bölgelerde ilan edilen sokağa çıkma yasağı saat 00.00'dan itibaren sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen örgüt mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, örgüt mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon yapılan bölgelerde, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 12 Ocak'ta saat 05.00’ten itibaren duyurulan yasaklama kararının, 14 Ocak saat 00.00’dan itibaren kaldırıldırıldığı kaydedilen açıklamada, yasağa uyan vatandaşlara teşekkür edildi.