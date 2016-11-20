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Obama giderayak Sudan'a yaptırımları kaldırıyor
Obama giderayak Sudan'a yaptırımları kaldırıyor

ABD Başkanı Barack Obama, görev süresinin son haftasına girerken yayınladığı başkanlık kararıyla, Sudan'a 20 yıldır uygulanmakta olan ticari yaptırımların kaldırılması talimatını verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Barack Obama, görev süresinin son haftasına girerken yayınladığı başkanlık kararıyla, Sudan'a 20 yıldır uygulanmakta olan ticari yaptırımların kaldırılması talimatını verdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada söz konusu başkanlık kararının uygulanmasının, "Sudan'ın insan hakları ve terörle mücadele konularındaki performansını sürdürmesini teşvik" amacıyla 6 ay sonrasına ertelendiği belirtildi.

Yaptırımların kalkmasıyla iki ülke arasındaki banka işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ve ticari anlaşmaların yapılabilmesinin önü açılmış olacak.

SUDAN YÖNETİMİ ABD'NİN KARARINDAN MEMNUN

ABD'nin kararının Sudan yönetimince memnuniyetle karşılandığı ve bu kararın ikili ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sağlayacağı ifade edildi. Sudan ayrıca, "terörizmi destekleyen ülkeler" kategorisinden çıkarılana kadar terörle mücadeleye devam edeceğini ve bu kapsamda Washington yönetimi ile birlikte çalışacağını vurguladı.

Konuyla ilgili ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamayla, ABD vatandaşlarıyla Sudan vatandaşları arasında ticari ilişkiler kurulabilmesinin artık mümkün hale geleceğini ifade etti. Benzer şekilde ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da "Sudan'ın terörle mücadele önemli bir mesafe kat ettiği" vurgusu yapıldı.

1993 yılında ABD tarafından "terörizmi destekleyen devletler" kategorisine alınan Sudan'a, 1997 yılında dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın talimatıyla yaptırımlar uygulanmaya başlamıştı. Sudan'ın dışında "terörizmi destekleyen ülkeler" kategorisinde İran ve Suriye de bulunuyor.

 



İlgili Konular sudan Obama ABD
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