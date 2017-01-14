09:47, 14 Ocak 2017 Cumartesi

Sosyal medyada PKK propagandasına tutuklama





Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sosyal paylaşım sitelerinde PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sosyal paylaşım sitelerinde PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişinin tutuklandığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla PKK propagandası yaptığı tespit edilen C.E'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.E, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Konular PKK propagandası

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.