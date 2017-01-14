10:03, 14 Ocak 2017 Cumartesi

ABD'de yüzlerce evcil kediye kuş gribi karantinası





ABD'nin New York kentinde yüzlerce kedi, bulaşıcı "kuş gribi" hastalığına karşı karantinaya alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD'nin New York kentindeki büyük bir hayvan kurtarma organizasyonu tarafından işletilen hayvan barınaklarında kuş gribi vakası görülmesi ve veterinerlerden birinin bu hastalığa yakalanması nedeniyle yüzlerce kedinin karantinaya alındığı bildirildi. New York Sağlık İdaresi, kuş gribi hastalığına yol açan H7N2 virüsünün evcil kedilere bulaştığı ve bu nedenle söz konusu hayvanların karantinaya alındığını duyurdu. 500 KEDİNİN 386'SINDA KUŞ GRİBİ ÇIKTI Kentteki hayvan barınaklarında 500 kedinin bulunduğu ve testlerin ardından bunlardan 386'sında kuş gribi virüsüne rastlandığı belirtildi. New York'taki virüsün öncelikle geçen kasım ayında, NYC Hayvan Bakım Merkezinin işlettiği Manhattan'daki hayvan barınaklarında bulunan kedilerde görüldüğü, ardından Queens ve Brooklyn barınaklardaki kedilere de bulaştığı kaydedildi. New York Sağlık İdaresinin açıklamasında, evlerine kedi alan New Yorklulardan, virüs konusunda uyanık olmaları ve bu konuda gerekli önlemleri almaları istendi.

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