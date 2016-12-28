Kültür Bakanı Avcı'dan Orhan Okay için taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, vefat eden Prof. Dr. Orhan Okay'ın Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunmuş değerli bir bilim adamı olduğunu bildirdi.
Avcı, "Hocaların hocası" olarak adlandırılan Okay'ın vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:
"Değerli hocamız Prof. Dr. Mehmet Orhan Okay'ın vefatını öğrenmenin teessürü içindeyiz. Orhan Hocamız, ilkeli duruşuyla örnek bir hayat sergilemiş, Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunmuştur. Yetiştirdiği talebeleri ve ardında bıraktığı entellektüel miras ile her zaman hayırla yad edilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, talebelerine, üniversite ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum.”
Fatih Üniversitesinde öğretim üyesi ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde redaktör olarak görev yapan Okay, dün kalp yetmezliği sonucu tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetmişti.
Kariyeri boyunca Türkiye Yazarlar Birliğinin "Yılın Kültür Adamı Ödülü" ve "Eleştiri Ödülü", Kombassan Vakfı Mevlana Büyük Ödülleri kapsamında "Edebiyat Ödülü" ve TMKV İnceleme Ödülü' sahibi olan Okay'ın, "Sanat ve Hayat", "Beşir Fuad: İlk Türk Pozitivist ve Naturalisti", "Abdülhak Hamid'in Romantizmi", "Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Mithad Efendi", "Hüsn ü Aşk, Şeyh Galip", "Ahmet Haşim'in Şiirlerinin Sembolizm Açısından Yorumu", "Safahat, Mehmet Akif Ersoy", "Edebiyat ve Sanat Yazıları", "Mehmet Akif: Bir Karakter Heykelinin Anatomisi", "Ahmet Hamdi Tanpınar", "Bir Başka İstanbul" gibi çok sayıda eseri bulunuyor.
Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Yaklaşık 16-17 bin ihracatçımıza, belirlediğimiz bazı şirketlerimize yeşil pasaport vereceğiz. En kısa sürede, belki ocak bitmeden de bu sistem devreye girmiş olacak" dedi
Suriye ve Irak sınırında 330 kilometre modüler beton duvar örüldü, 191 kilometre güçlendirilmiş kafes tel engeli tamamlandı
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, DEAŞ'a ait 228 hedef imha edildi, düzenlenen kara ve hava harekatlarında 18 DEAŞ üyesi etkisiz hale getirildi
Nijerya'dan Marmara Ereğlisi'ne giden LNG tankerinin geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine çift yönlü kapatıldı
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Abdurrahman Gürses Haseki Eğitim Merkezi’ne sağladığı desteklerinden dolayı Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’e teşekkür beratı takdim etti. Berat töreninde konuşan Görmez, gözyaşı ve sıkıntının hakim olduğu İslam dünyasının Türkiye’den büyük beklenti ve umutları olduğunu söyledi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekatı'nda bugüne kadar bin 775 DEAŞ mensubu ile 310 PKK/PYD mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, vefat eden Prof. Dr. Orhan Okay hakkında, "Orhan Hocamız, ilkeli duruşuyla örnek bir hayat sergilemiş, Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunmuştur" dedi
Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan operasyon kapsamında gece PKK'lılar ile çıkan çatışmalarda 2 jandarma uzman çavuş şehit olurken, 2 asker de yaralandı
Adalet Bakanı Bozdağ, "Anayasa değişikliği halkın hakemliğine gittiği takdirde herkes meramını anlatacak ve halk sandıkta bir uzlaşma ortaya koyacak" dedi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sosyal paylaşım sitelerinde PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı
Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı bazı bölgelerde ilan edilen sokağa çıkma yasağı saat 00.00'dan itibaren sona erdi
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 11. maddesine 341 kabul, 134 ret oyu verildi.
HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'a, TBMM Genel Kurulunda kullandığı "soykırım" ifadesi nedeniyle geçici olarak Meclisten 3 birleşim çıkarma cezası verildi
HDP İstanbul Milletvekili Paylan'ın, TBMM Genel Kurulunda "soykırım" ifadesini kullanması tartışmaya neden oldu
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin onuncu maddesine 343 kabul, 135 ret oyu verildi
İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin, savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından hakimliğe sevk edilen yabancı uyruklu iki şüpheli tutuklandı