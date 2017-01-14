Türkiye, Müslümanların umut ışığı

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, bugüne kadar yüzlerce din adamı yetiştiren Abdurrahman Gürses Haseki Eğitim Merkezi'nin restorasyonuna büyük katkı sağlayan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'e berat takdim etti.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Murat Ülker, Türkiye'nin en önemli kuruluşlarının başında gelen DİB bünyesindeki Haseki Eğitim Merkezi'nin yanında olmaktan ve destek sağlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ve bunu bir vazife kabul ettiklerini söyledi.
Görmez beraberinde Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi Müdürü Osman Egin, Albayrak Holding CEO'su Doç. Dr. Ömer Bolat, gazeteci Sami Özey, Yıldız Holding Global Hukuk İşleri Başkanı İbrahim Taşkın'ın da aralarında bulunduğu heyetle merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Görmez gözyaşı ve sıkıntının hakim olduğu İslam dünyasının Türkiye'den büyük beklenti ve umutları olduğunu söyledi.
Bu insanların kendilerini de aydınlatan Türkiye'nin ışığının hiç sönmemesi için dua ettiklerini belirten Görmez, Türk halkının her zaman zor durumdaki kardeşlerinin yanında olduğunu söyledi. Özellikle savaş mağduru Suriyeli kardeşlerinin her daim yanında olduğuna işaret eden Prof. Görmez, “DİB, hayırsever halkımızın desteği ile Halep'teki mazlumlar için yardım kampanyası düzenledi ve 133 milyon TL'lik bir yardım toplandı" dedi.
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Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Abdurrahman Gürses Haseki Eğitim Merkezi’ne sağladığı desteklerinden dolayı Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’e teşekkür beratı takdim etti. Berat töreninde konuşan Görmez, gözyaşı ve sıkıntının hakim olduğu İslam dünyasının Türkiye’den büyük beklenti ve umutları olduğunu söyledi.
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