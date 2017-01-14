Dev tanker Çanakkale Boğazı'nı kapattı

Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan Marmara Ereğlisi'ne giden Bermuda Adaları bayraklı, 299 metre uzunluğunda ve 115 bin 995 groston ağırlığındaki "LNG Bonny" isimli LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) tankeri, sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'na girdi.
Gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve ''Kurtarma-10'' römorkörleri refakat etti.
Güvenlik amacıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı'nın, geminin Marmara Denizi'ne çıkmasının ardından tekrar açılacağı bildirildi.
Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Yaklaşık 16-17 bin ihracatçımıza, belirlediğimiz bazı şirketlerimize yeşil pasaport vereceğiz. En kısa sürede, belki ocak bitmeden de bu sistem devreye girmiş olacak" dedi
Suriye ve Irak sınırında 330 kilometre modüler beton duvar örüldü, 191 kilometre güçlendirilmiş kafes tel engeli tamamlandı
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, DEAŞ'a ait 228 hedef imha edildi, düzenlenen kara ve hava harekatlarında 18 DEAŞ üyesi etkisiz hale getirildi
Nijerya'dan Marmara Ereğlisi'ne giden LNG tankerinin geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine çift yönlü kapatıldı
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Abdurrahman Gürses Haseki Eğitim Merkezi’ne sağladığı desteklerinden dolayı Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’e teşekkür beratı takdim etti. Berat töreninde konuşan Görmez, gözyaşı ve sıkıntının hakim olduğu İslam dünyasının Türkiye’den büyük beklenti ve umutları olduğunu söyledi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekatı'nda bugüne kadar bin 775 DEAŞ mensubu ile 310 PKK/PYD mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, vefat eden Prof. Dr. Orhan Okay hakkında, "Orhan Hocamız, ilkeli duruşuyla örnek bir hayat sergilemiş, Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunmuştur" dedi
Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan operasyon kapsamında gece PKK'lılar ile çıkan çatışmalarda 2 jandarma uzman çavuş şehit olurken, 2 asker de yaralandı
Adalet Bakanı Bozdağ, "Anayasa değişikliği halkın hakemliğine gittiği takdirde herkes meramını anlatacak ve halk sandıkta bir uzlaşma ortaya koyacak" dedi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sosyal paylaşım sitelerinde PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı
Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı bazı bölgelerde ilan edilen sokağa çıkma yasağı saat 00.00'dan itibaren sona erdi
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 11. maddesine 341 kabul, 134 ret oyu verildi.
HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'a, TBMM Genel Kurulunda kullandığı "soykırım" ifadesi nedeniyle geçici olarak Meclisten 3 birleşim çıkarma cezası verildi
HDP İstanbul Milletvekili Paylan'ın, TBMM Genel Kurulunda "soykırım" ifadesini kullanması tartışmaya neden oldu
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin onuncu maddesine 343 kabul, 135 ret oyu verildi
İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin, savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından hakimliğe sevk edilen yabancı uyruklu iki şüpheli tutuklandı