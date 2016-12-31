11:06, 14 Ocak 2017 Cumartesi

Fırat Kalkanı'nda DEAŞ'a ait 228 hedef imha edildi



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Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, DEAŞ'a ait 228 hedef imha edildi, düzenlenen kara ve hava harekatlarında 18 DEAŞ üyesi etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden ve 144 günü geride kalan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, DEAŞ'a ait 228 hedef imha edildi, düzenlenen kara ve hava harekatlarında 18 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat sürüyor. Harekatın 144. gününde, hedef tespit vasıtalarıyla tespit edilen DEAŞ'a ait 214 hedef ateş altına alındı. Barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlardan oluşan hedefler imha edildi. 18 DEAŞ'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, El Bab ve Bzagah'da bulunan 14 hedefe hava harekatı düzenlendi. Hava harekatı sonucu 8 barınma yeri, 2 silahlı araç, 2 karargah binası ve 2 savunma mevzisi imha edildi. Gün içinde, karadan ve havadan düzenlenen harekatlarda 18 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince, harekatın başından bugüne imha edilen el yapımı patlayıcı sayısı 2 bin 922'e ulaştı. Harekat kapsamında, toplam 43 mayın imha edildi.

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