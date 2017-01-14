Suriye ve Irak sınırına 330 kilometre beton duvar örüldü

Genelkurmay Başkanlığından yapılan "2016 yılı hudut olayları" bilgilendirmesinde, TSK hudut birliklerinin, alınan yeni tedbirlerle sınır güvenliğine yönelik yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, "Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi" kapsamında öncelikli olarak inşa çalışmaları devam eden Suriye ve Irak sınırında, 330 kilometre modüler beton duvar örüldü, 191 kilometre güçlendirilmiş kafes tel engeli, 445 kilometre hudut aydınlatması, 259 kilometre yol yapımı, bin 182 kilometre devriye hat yolu ıslahı tamamlandı.
Kara sınırlarında alınan etkin tedbirler sonucu, yüzde 89,5'i Suriye sınırında meydana gelen 57 bin 186 hudut olayında, 46 bin yasa dışı hudut geçiş teşebbüsüne müdahale edildi. 74 ayrı ülke vatandaşı 424 bin 641 kişi yakalandı. Yakalananların 390 bin 336'sının Suriye vatandaşı olduğu belirlendi.
Kaçakçılık olayları 2015'e göre 5 kat azaldı. 2015'te yaşanan 4 bin 262 kaçakçılık olayı, 2016'da 829'a indi.
Sınırda yapılan engeller nedeniyle kaçakçıların beraberinde getirdikleri malzemelerin taşınmasında, motorlu taşıt veya yük hayvanı kullanmaktan büyük ölçüde kaçındıkları belirlenirken, bu nedenle ağırlığı fazla, taşınması zor ve organize şekilde taşınabilecek malların huduttan yasa dışı transferinde yüzde 70-90 oranında azalma yaşandı.
Son dönemde PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından biri haline gelen sigara kaçakçılığına büyük darbe vuruldu. Örgütün bu yoldan elde ettiği gelirlerin yüzde 90 oranında azalması sağlandı. 2015'te 1,6 milyon karton, 2016'da ise 3 milyon karton sigara ele geçirildi.
Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye sınırında terör örgütü DEAŞ'ın varlığı ve etkilerine son verildi. Bu sayede 24 Ağustos 2016'ya kadar DEAŞ kontrolünde bulunan sınır hattında meydana gelen olaylarda 3 kat azalma oldu.
Yaklaşık 68 farklı ülkeden DEAŞ'a katılmak amacıyla yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan "yabancı terörist savaşçı" sayısı, Ağustos-Aralık 2016 tarihlerinde, 2015 yılının aynı dönemine göre 7 kat azaldı.
Geçen yıl alınan tedbirler ve geliştirilen Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi ile kara sınırlarının korunmasına yönelik kanun kapsamında yürütülen hudut güvenliği faaliyetleri, 2015'e göre çok daha etkin hale geldi.
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Suriye ve Irak sınırında 330 kilometre modüler beton duvar örüldü, 191 kilometre güçlendirilmiş kafes tel engeli tamamlandı
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