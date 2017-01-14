11:38, 14 Ocak 2017 Cumartesi

İhracatçı yeşil pasaportuna kavuşuyor





Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Yaklaşık 16-17 bin ihracatçımıza, belirlediğimiz bazı şirketlerimize yeşil pasaport vereceğiz. En kısa sürede, belki ocak bitmeden de bu sistem devreye girmiş olacak" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ihracatçı şirketlere hususi (yeşil) pasaport vereceklerini hatırlatarak, "En kısa sürede belki ocak bitmeden de bu sistem devreye girmiş olacak." dedi. Zeybekci, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının ihracatçıya yeşil pasaport verilmesine ilişkin çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirtti. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

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