12:14, 14 Ocak 2017 Cumartesi

Rejim güçleri İdlib'de pazar yerini vurdu: 10 ölü



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Suriye ordusuna ait bir savaş uçağının İdlib'in Maaret el-Misrin kasabasında pazar yerini hedef alan hava saldırısında 10 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentine bağlı Maarret el-Misrin kasabasında, pazar yerine düzenlenen hava saldırısı sonucu 10 sivilin öldüğü, 21'inin yaralandığı bildirildi. Maarret el-Misrin'deki sivil savunma yetkililerinden Muhammed Yahya, yaptığı açıklamada, Suriye ordusuna ait bir savaş uçağının İdlib'in kuzeyindeki Maarret el-Misrin kasabasında pazar yerini bombaladığını söyledi. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 10 sivilin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını aktaran Yahya, sivil savunma ekiplerinin yıkılan binaların enkazları altında kalanlara ulaşmaya çalıştığını belirtti. Yahya, pazar yerindeki dükkanların tamamının hasar gördüğünü vurguladı. Suriye'de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğündeki ateşkes 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti. Ancak rejim güçleri, başkent Şam'daki Doğu Guta bölgesi ve Barada Vadisi'nde, Dera ilinde ve Halep ilinin güney kırsalında ateşkes ihlallerini sürdürüyor.

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