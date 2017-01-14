12:21, 14 Ocak 2017 Cumartesi

Akrobasi timleri '15 Temmuz' sonrası yeniden uçacak





FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından gösteri uçuşları iptal edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığının Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK akrobasi timleri, gökyüzüyle yeniden buluşacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi FETÖ'nün darbe girişimi sırasında başta TBMM olmak üzere bazı hedeflerin savaş uçaklarınca vurulmasının ardından yapılan düzenlemeler kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timlerinin 2016'daki gösteri uçuşları iptal edilmişti. İki akrobasi timi de internet sitelerinden daha önce belirlenen takvim kapsamındaki gösteri uçuşlarının yapılmayacağını açıklamıştı. Son olarak daha önce 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası kapsamında Anıtkabir üzerinde yapılacağı açıklanan saygı uçuşunun da iptal edildiği bildirilmişti. HENÜZ UÇUŞ TAKVİMİNE İLİŞKİN BİLGİ YOK Yeni yılda özellikle akrobasi uçuşu takipçileri, gösteri takviminin açıklanmasını beklerken gerek Türk Yıldızları gerekse SOLOTÜRK'ün resmi internet sitelerinde uçuş takvimine ilişkin bilgi verilmedi. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANINDAN ONAY GELDİ SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın, bu yıl gösteri yapıp yapmayacağına yönelik oluşan soru işareti, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal'ın emriyle ortadan kaldırıldı. Orgeneral Ünal, akrobasi timlerinin gösteri yapmasına yönelik onayı verdi. Orgeneral Ünal'ın emriyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezince, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları için yeni gösteri takvimi hazırlanmaya başlandı. Uçuş takviminin Orgeneral Ünal'a sunulmasının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Böylece akrobasi timleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gökyüzüyle yeniden buluşacak.

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