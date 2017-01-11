Irak ordusu Musul'un güneydoğusunda kontrolü sağladı

Akıncı: Rum tarafının haritası kabul edilemez

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Sayın Anastasiadis'e de bunun kabul edilemez olduğunu söyledik. Gerçekten kabul edilecek bir harita değil, bunu kabul edecek bir tek Kıbrıslı Türk de çıkmaz" dedi