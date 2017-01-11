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16:07, 14 Ocak 2017 Cumartesi
Irak
13:35, 14 Ocak 2017 Cumartesi

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Irak ordusu Musul'un güneydoğusunda kontrolü sağladı
Irak ordusu Musul'un güneydoğusunda kontrolü sağladı

Irak güvenlik güçleri, Musul'un güneydoğusundaki mahallelerin tamamında kontrolü sağladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak güçlerinin Musul'un güneydoğusundaki yerleşim birimlerinin tamamında kontrolü sağladığı bildirildi.

Irak devlet televizyonunun haberinde açıklamasına yer verilen Musul Operasyonlar Komutanı Abdulemir Yarullah, "Federal Polis Güçleri, koalisyon güçleri ve Irak uçaklarının hava desteğiyle Musul'un tüm güneydoğu bölgelerinde DEAŞ'a karşı kontrol sağlandı." dedi.

Musul'un güneydoğusu, Filistin, Somar, Domiz, Vahde, Misak, Selam, Yarımca ve Doğu Yarımca semtlerinden oluşuyor.



İlgili Konular Irak ordusu DEAŞ Musul
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