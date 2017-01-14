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13:37, 14 Ocak 2017 Cumartesi

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Kocaeli'de seyir halindeki midibüs alev alev yandı
Kocaeli'de seyir halindeki midibüs alev alev yandı

Kocaeli'de sürücünün 6 yolcuyu indirmesinin ardından, hareket halindeyken yanmaya başlayan yolcu midibüsü kullanılamaz hale geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kocaeli'de hareket halindeyken yanan yolcu midibüsü kullanılamaz hale geldi.

Yahyakaptan-Plaj Yolu hattında çalışan yolcu midibüsünün sürücüsü, arızalanması üzerine aracı Tepecik Mahallesi İnönü Caddesi Yenituran mevkisinde durdurdu. Sürücü, 6 yolcuyu araçtan indirdi.

Motor bölümündeki dumanı fark eden sürücü, söndürme tüpüyle müdahale edip durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede büyüyen alevler, midibüsün ön tarafını sardı. Yangın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerce söndürüldü.

Yangında, midibüs kullanılamaz hale geldi. 



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