Dünya Bülteni Haber Portalı

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Balıkesir'in Edremit ilçesindeki özel bir termal otelde düzenlenen "Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı"nın açılışında bir konuşma yaptı.
Hukuki öngörülebilirliğin, tarihin ilk medeniyetlerinde dahi önem verilen bir konu olduğunu hatırlatan Cirit, "Gustav Radbruch'un belirttiği üzere, 'Adalet, hukukun ikinci büyük ödevidir, fakat birincisi hukuk güvenliğidir, barıştır.' Bu nedenle bir içtihat mahkemesi olmak konusunda ideallerimizi gerçekleştirmek için hukuk güvenliğine ve hukuki istikrara en üst düzeyde öncelik vermemiz gerekir." diye konuştu.
Yargıtaydaki dosya sayılarına da değinen Cirit, şu bilgileri verdi:
"2016 yılı sonu itibarıyla hukuk dairelerinde 424 bin 376, ceza dairelerinde 379 bin 968 olmak üzere toplam 804 bin 344 derdest dosya bulunmaktadır. Aynı yıl içinde karar verilen dosya sayısı hukuk dairelerinde 354 bin 644, ceza dairelerinde 294 bin 551 olmak üzere toplam 649 bin 195 olmuştur. Hukuk Genel Kurulundaki derdest dosya sayısı 2 bin 727, Ceza Genel Kurulu'ndaki derdest dosya sayısı 893'ür. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arşivinde 630 bin 895 dosya beklemektedir."
Cirit, Yargıtaydaki iş yükünün hala önemli bir sorun olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Açıkladığım bu rakamlara göre, daire başkanları, üyeler, tetkik hakimleri ve cumhuriyet savcılarının büyük fedakarlıklarla çalışmalarına rağmen, iş yükü hala önemli sorunumuz olarak karşımızda durmaktadır. İstinafların kurulması ile Yargıtaya temyiz incelemesine gelecek dosya sayısında umulan azalmanın, hukuk uyuşmazlıklarına ilişkin dosyalar bakımından beklenen oranda (yüzde 11) gerçekleşmeyeceği, aksine bu oranın daha yüksek olacağı göz önünde tutularak, 2017 yılında Yargıtayda adeta seferberlik ilan ederek her zamankinden daha çok çalışmamız, tetkik hakimlerinin yetiştirilmesine özel önem vererek, daha verimli çalışmanın yollarını bulmamız gerekmektedir. Aksi halde, topluma verdiğimiz sözleri yerine getirememiş oluruz."
Yargıtayın, ideal anlamda bir içtihat mahkemesi olma yolunda belirlemiş olduğu vizyona uygun yapısal tedbirlerini aldığını ve pek çoğunu da hayata geçirdiğini anlatan Cirit, açıklamaya çalıştığı yenilik ve değişikliklerin, birbirinden kopuk çalışmalar değil, bütünsel bir bakış açısıyla hazırlanan bir yüksek içtihat mahkemesi tasarımının uygulanması olduğunu ifade etti.
Cirit, "İstinaf mahkemelerinin hayata geçirilmesi Türk yargısı için büyük bir fırsat ve sınavdır. Bu sınavdan hem Türk yargısının hem Türk yargıçlarının başarıyla geçeceğinden hiçbir şüphem bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
Sadece fotoğraf çekilmesine izin verilen toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.
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