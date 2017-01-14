Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:06, 14 Ocak 2017 Cumartesi
Genel
13:51, 14 Ocak 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Otopark sorunu teknolojik sistemlerle rafa kalkıyor | FOTO
Otopark sorunu teknolojik sistemlerle rafa kalkıyor | FOTO

İSPARK, kent genelinde araç yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda otopark kapasitesini teknolojik sistemlerle 2 katına çıkartıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İSPARK, kent genelinde araç yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda otopark kapasitesini teknolojik sistemlerle 2 katına çıkartıyor.

İSPARK, yol üstü, açık, kapalı, yer altı ve katlı otoparklarla, 750 noktada, 2 bin 500 personel ve 100 bin araç kapasitesiyle İstanbullulara hizmet sunuyor.

 

İSPARK, otoparkçılığa kazandırdığı "mekanik otopark sistemi", "yarı otomatik otopark sistemi" ve "dönme dolap park sistemi" gibi teknolojik yeniliklerle kapasite artırımı yapıyor. Mevcut otoparklar, baştan aşağı elden geçirilerek, kent estetiğine uygun biçimde yenileniyor.

Özellikle günlük araç girişleri ve parklanma verileri incelenerek, otopark sıkıntısının fazla olduğu yerler tespit ediliyor. Araç yoğunluğu fazla olan ve kapasitesi düşük otoparklarda araçların park edeceği alanlar dönme dolap park sistemi sayesinde genişletiliyor. Böylece 2 araçlık alana 8, 4 araçlık alana ise 24 araç park ediliyor.

 

İSPARK, mekanik otopark sistemi ve yarı otomatik otopark sistemi ile Darüşşafaka, Cihangir, Merter, Haznedar ve Hacıosman kapalı otoparkları ile Eminönü, Altunizade, Bezmialem, Kartal ve Kadıköy açık otoparklarında daha fazla aracın parklanmasına imkan sağladı.

İSPARK Genel Müdürü Nurettin Korkut, yeni sisteme ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kent içi trafik yoğunluğu ve parklanma verileri doğrultusunda ihtiyaç duyulan noktalarda teknolojik sistemleri kullanarak kapasite artışı sağlıyoruz. Katlı ve açık otoparklarda uyguladığımız teknolojik sistemlerle araçlara yeni yer açarken, sürücülere de hızlı parklanma olanağı sunuyoruz. Trafik ve parklanma ihtiyacının yoğun olduğu noktalarda teknolojik sistemleri yaygınlaştıracağız."

Korkut, hayata geçirilen sistemler sayesinde sürücülerin otopark sıkıntısına çözüm üretilirken, trafikten kaynaklı zaman kaybı ve stres gibi olumsuz unsurların da önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyledi.

 



İlgili Konular İSPARK İstanbul
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Genel Haberleri
Çavuşoğlu Çok şanslı bir bakanım
Çavuşoğlu: Çok şanslı bir bakanım

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kendisinin çok şanslı bir bakan olduğunu belirterek, “Dünyanın en kaliteli, en yetenekli, birikimli, vizyoner diplomatlarıyla çalışıyorum. Bunu samimi söylüyorum. Dolayısıyla arkadaşlarımızla gurur duyuyorum.” dedi
Erdoğan'dan işadamlarına çağrı Risk alın
Erdoğan'dan işadamlarına çağrı: Risk alın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işadamlarına ve yatırımcılara çağrı yaparak, "Risk alın, risk almadıktan sonra bu iş yürümez. Sorumluluk hisseden herkesi harekete geçmeye çağırıyorum" dedi
Metina'daki PKK hedeflerine hava harekatı
Metina'daki PKK hedeflerine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK'lılar tarafından karargah, silah mevzisi ve barınma alanı olarak kullanılan sığınak, mağara ve binaların imha edildiği bildirildi
Kapatılan Taraf gazetesinin sahibine yakalama kararı
Kapatılan Taraf gazetesinin sahibine yakalama kararı

FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Taraf gazetesinin imtiyaz sahibi Başar Arslan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkarıldı
Kırkpınar'ın son şampiyonu Asya şampiyonu sumocu ile karşılaştı FOTO
Kırkpınar'ın son şampiyonu, Asya şampiyonu sumocu ile karşılaştı | FOTO

Ordu'da, Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın açılışında başpehlivan Recep Kara ile sumoda Asya şampiyonu Kırgız güreşçi Ergeshov, gösteri maçı yaptı
Hakkari'de aranan 3 PKK'lı teslim oldu
Hakkari'de aranan 3 PKK'lı teslim oldu

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde aranan 3 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu
Kapıkule ve Hamzabeyli'de TIR kuyruğu
Kapıkule ve Hamzabeyli'de TIR kuyruğu

Tır kuyruklarının uzunluğu Kapıkule'de 24, Hamzabeyli'de ise 10 kilometreye ulaştı
15 Temmuz Müzesi Çalıştayı' başladı
'15 Temmuz Müzesi Çalıştayı' başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, "Müze, sadece 15 Temmuz'u değil, 15 Temmuz'da en hain yüzünü gösteren darbe geleneğinin, vatan ve millet düşmanlığının evveliyatını da 27 Mayıslarını da anlatacak." dedi
Otopark sorunu teknolojik sistemlerle rafa kalkıyor FOTO
Otopark sorunu teknolojik sistemlerle rafa kalkıyor | FOTO

İSPARK, kent genelinde araç yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda otopark kapasitesini teknolojik sistemlerle 2 katına çıkartıyor
quot İstinaf mahkemeleri Türk yargısı için büyük bir fırsat quot
"İstinaf mahkemeleri Türk yargısı için büyük bir fırsat"

Yargıtay Başkanı Cirit, "İstinaf mahkemelerinin hayata geçirilmesi Türk yargısı için büyük bir fırsat ve sınavdır" dedi
Kocaeli'de seyir halindeki midibüs alev alev yandı
Kocaeli'de seyir halindeki midibüs alev alev yandı

Kocaeli'de sürücünün 6 yolcuyu indirmesinin ardından, hareket halindeyken yanmaya başlayan yolcu midibüsü kullanılamaz hale geldi
Şişli Etfal Hastanesindeki yangın söndürüldü
Şişli Etfal Hastanesindeki yangın söndürüldü

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen az sayıda kişiye ise sağlık ekipleri müdahale etti.
Akrobasi timleri '15 Temmuz' sonrası yeniden uçacak
Akrobasi timleri '15 Temmuz' sonrası yeniden uçacak

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından gösteri uçuşları iptal edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığının Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK akrobasi timleri, gökyüzüyle yeniden buluşacak
İhracatçı yeşil pasaportuna kavuşuyor
İhracatçı yeşil pasaportuna kavuşuyor

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Yaklaşık 16-17 bin ihracatçımıza, belirlediğimiz bazı şirketlerimize yeşil pasaport vereceğiz. En kısa sürede, belki ocak bitmeden de bu sistem devreye girmiş olacak" dedi
Suriye ve Irak sınırına 330 kilometre beton duvar örüldü
Suriye ve Irak sınırına 330 kilometre beton duvar örüldü

Suriye ve Irak sınırında 330 kilometre modüler beton duvar örüldü, 191 kilometre güçlendirilmiş kafes tel engeli tamamlandı
Fırat Kalkanı'nda DEAŞ'a ait 228 hedef imha edildi
Fırat Kalkanı'nda DEAŞ'a ait 228 hedef imha edildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, DEAŞ'a ait 228 hedef imha edildi, düzenlenen kara ve hava harekatlarında 18 DEAŞ üyesi etkisiz hale getirildi

Haberler

Ortaköy saldırısıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı
Ortaköy saldırısıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı

İstanbul Valiliği'nden 'telafi dersleri' açıklaması
İstanbul Valiliği'nden 'telafi dersleri' açıklaması

Ortaköy'deki saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 35 oldu
Ortaköy'deki saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 35 oldu

Tentenin cemaatin üzerine çökmesine ilişkin soruşturma
Tentenin cemaatin üzerine çökmesine ilişkin soruşturma

İstanbul'u "kış güneşi" ısıtacak
İstanbul'u quot kış güneşi quot ısıtacak

THY'nin 113 seferine kar iptali
THY'nin 113 seferine kar iptali

İstanbul'da metro ve metrobüs sabaha kadar çalışacak
İstanbul'da metro ve metrobüs sabaha kadar çalışacak

İstanbul'da kar tatili uzadı
İstanbul'da kar tatili uzadı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 