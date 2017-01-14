13:51, 14 Ocak 2017 Cumartesi

Otopark sorunu teknolojik sistemlerle rafa kalkıyor | FOTO

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İSPARK, kent genelinde araç yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda otopark kapasitesini teknolojik sistemlerle 2 katına çıkartıyor.

İSPARK, yol üstü, açık, kapalı, yer altı ve katlı otoparklarla, 750 noktada, 2 bin 500 personel ve 100 bin araç kapasitesiyle İstanbullulara hizmet sunuyor.

İSPARK, otoparkçılığa kazandırdığı "mekanik otopark sistemi", "yarı otomatik otopark sistemi" ve "dönme dolap park sistemi" gibi teknolojik yeniliklerle kapasite artırımı yapıyor. Mevcut otoparklar, baştan aşağı elden geçirilerek, kent estetiğine uygun biçimde yenileniyor.

Özellikle günlük araç girişleri ve parklanma verileri incelenerek, otopark sıkıntısının fazla olduğu yerler tespit ediliyor. Araç yoğunluğu fazla olan ve kapasitesi düşük otoparklarda araçların park edeceği alanlar dönme dolap park sistemi sayesinde genişletiliyor. Böylece 2 araçlık alana 8, 4 araçlık alana ise 24 araç park ediliyor.

İSPARK, mekanik otopark sistemi ve yarı otomatik otopark sistemi ile Darüşşafaka, Cihangir, Merter, Haznedar ve Hacıosman kapalı otoparkları ile Eminönü, Altunizade, Bezmialem, Kartal ve Kadıköy açık otoparklarında daha fazla aracın parklanmasına imkan sağladı.

İSPARK Genel Müdürü Nurettin Korkut, yeni sisteme ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kent içi trafik yoğunluğu ve parklanma verileri doğrultusunda ihtiyaç duyulan noktalarda teknolojik sistemleri kullanarak kapasite artışı sağlıyoruz. Katlı ve açık otoparklarda uyguladığımız teknolojik sistemlerle araçlara yeni yer açarken, sürücülere de hızlı parklanma olanağı sunuyoruz. Trafik ve parklanma ihtiyacının yoğun olduğu noktalarda teknolojik sistemleri yaygınlaştıracağız."

Korkut, hayata geçirilen sistemler sayesinde sürücülerin otopark sıkıntısına çözüm üretilirken, trafikten kaynaklı zaman kaybı ve stres gibi olumsuz unsurların da önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyledi.