14:02, 14 Ocak 2017 Cumartesi

Kapıkule ve Hamzabeyli'de TIR kuyruğu





Tır kuyruklarının uzunluğu Kapıkule'de 24, Hamzabeyli'de ise 10 kilometreye ulaştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bulgaristan'ın olumsuz hava koşulları nedeniyle ortalamanın altında tır kabul etmesi, Kapıkule'de 24, Hamzabeyli'de ise 10 kilometrelik tır kuyruğu oluşmasına neden oldu. Bulgaristan tarafının ülkede etkili olan kar yağışını gerekçe göstererek trafikte aksamaya neden olmamak için tır alımını birkaç gündür yavaş yürütmesi, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yoğunluğu artırdı. Tır kuyruklarının uzunluğu Kapıkule'de 24, Hamzabeyli'de ise 10 kilometreye ulaştı. Öte yandan, Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü ekipleri, kuyrukta bekleyen şoförlere çeşitli ikramlarda bulundu. Tır şoförü Ufuk Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün saat 16.00'dan bu yana beklediklerini söyledi.

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