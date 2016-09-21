14:07, 14 Ocak 2017 Cumartesi

Hakkari'de aranan 3 PKK'lı teslim oldu



Foto: Arşiv

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde aranan 3 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, PKK/KCK faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, 12 Ocak perşembe günü 3 PKK'lının Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldukları belirtildi. Açıklamada, bu kişilerin 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan arandıkları belirince, gözaltına alındıkları soruturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

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