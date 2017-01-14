Metina'daki PKK hedeflerine hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dün yaşanan "önemli yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, Bitlis merkezde devam eden operasyonda, PKK mensuplarınca kullanılan bir sığınak hava harekatıyla imha edildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde süren operasyonda ise 3 sığınakta 250 metre infilaklı fitil, 8 ateşleme kapsülü, 100 metre ateşleme kablosu, 20 litre mazot, el yapımı patlayıcı düzeneği için hazırlanmış 8'li büyük boy 2 pil bloğu ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 3 av tüfeği, 14 tüp, yaklaşık 100 kilogram un ve 2 demir murcun ele geçirildiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Şırnak merkezde düzenlenen operasyonda 20 elektrikli ısıtıcı, yaşam malzemeleri, 4 takım terörist kıyafeti, örgütünü simgeleyen renklerde çiçek figürlü 13 taç ve bir puşi ele geçirildi, kişi gözaltına alındı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan adli aramada, bir M-16 piyade tüfeği, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, bir tabanca, bu silahlara ait bin 280 fişek ve 30 şarjör, 5 hücum yeleği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi yakalandı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde ele geçirilen 133 kilogram esrar ve bir miktar Hint kenevirine el konuldu.
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü mensuplarınca karargah, silah mevzisi ve barınma alanı olarak kullanıldığı tespit edilen yer altı sığınağı, mağara ve binalar imha edildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birliklerince gün içinde Suriye'den Türkiye'ye 617, ülkeden de Suriye'ye 2 kişi yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı.
Güvenlik güçleri, İran'dan ülkeye 2, Türkiye'den de Yunanistan'a 10 kişiyi yasa dışı yolla geçiş teşebbüsünde bulunurken gözaltına aldı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kendisinin çok şanslı bir bakan olduğunu belirterek, “Dünyanın en kaliteli, en yetenekli, birikimli, vizyoner diplomatlarıyla çalışıyorum. Bunu samimi söylüyorum. Dolayısıyla arkadaşlarımızla gurur duyuyorum.” dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işadamlarına ve yatırımcılara çağrı yaparak, "Risk alın, risk almadıktan sonra bu iş yürümez. Sorumluluk hisseden herkesi harekete geçmeye çağırıyorum" dedi
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK'lılar tarafından karargah, silah mevzisi ve barınma alanı olarak kullanılan sığınak, mağara ve binaların imha edildiği bildirildi
FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Taraf gazetesinin imtiyaz sahibi Başar Arslan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkarıldı
Ordu'da, Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın açılışında başpehlivan Recep Kara ile sumoda Asya şampiyonu Kırgız güreşçi Ergeshov, gösteri maçı yaptı
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde aranan 3 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu
Tır kuyruklarının uzunluğu Kapıkule'de 24, Hamzabeyli'de ise 10 kilometreye ulaştı
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, "Müze, sadece 15 Temmuz'u değil, 15 Temmuz'da en hain yüzünü gösteren darbe geleneğinin, vatan ve millet düşmanlığının evveliyatını da 27 Mayıslarını da anlatacak." dedi
İSPARK, kent genelinde araç yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda otopark kapasitesini teknolojik sistemlerle 2 katına çıkartıyor
Yargıtay Başkanı Cirit, "İstinaf mahkemelerinin hayata geçirilmesi Türk yargısı için büyük bir fırsat ve sınavdır" dedi
Kocaeli'de sürücünün 6 yolcuyu indirmesinin ardından, hareket halindeyken yanmaya başlayan yolcu midibüsü kullanılamaz hale geldi
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen az sayıda kişiye ise sağlık ekipleri müdahale etti.
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından gösteri uçuşları iptal edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığının Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK akrobasi timleri, gökyüzüyle yeniden buluşacak
Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Yaklaşık 16-17 bin ihracatçımıza, belirlediğimiz bazı şirketlerimize yeşil pasaport vereceğiz. En kısa sürede, belki ocak bitmeden de bu sistem devreye girmiş olacak" dedi
Suriye ve Irak sınırında 330 kilometre modüler beton duvar örüldü, 191 kilometre güçlendirilmiş kafes tel engeli tamamlandı
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, DEAŞ'a ait 228 hedef imha edildi, düzenlenen kara ve hava harekatlarında 18 DEAŞ üyesi etkisiz hale getirildi