15:35, 14 Ocak 2017 Cumartesi

Erdoğan'dan işadamlarına çağrı: Risk alın





Cumhurbaşkanı Erdoğan, işadamlarına ve yatırımcılara çağrı yaparak, "Risk alın, risk almadıktan sonra bu iş yürümez. Sorumluluk hisseden herkesi harekete geçmeye çağırıyorum" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul Kuruluş Yıldönümü Programı ve yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, "Türkiyenin bugün kendisine inanan güvenen yatırımcılara, işadamlarına, girişimcilere ihtiyacı vardır. Bu işi geciktirmeyin, yatırımlarınızı yapın. Bu ülkede güven, istikrar var. Risk alın, risk almadıktan sonra bu iş yürümez. Yatırımlarımızı, siparişlerimizi, istihdamı artırmak için ne gerekiyorsa yapıp ekonomi çarklarının işleyişine ivme kazandırmalıyız. Hayat risktir. Sorumluluk hisseden herkesi harekete geçmeye çağırıyorum." dedi. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

İlgili Konular recep tayyip erdoğan

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.