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Güncelleme: 00:30, 15 Ocak 2017 Pazar

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Evde enerji tasarrufu için yapılması gerekenler
Evde enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yeşil,fırının buzdolabının yanında çalıştırılmasının enerji tüketimini artırdığını bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil, "Enerji Tasarrufu Haftası" kapsamında yaptığı açıklamada, evde enerji tasarrufu için yapılması gerekenleri anlattı.

Evlerin mimarisi ve gün ışığına göre konumlandırılmasının enerji tasarrufu açısından çok önemli olduğunu belirten Yeşil, "Gün ışığından en iyi yararlanacak şekilde mimari projeler hazırlanması önemlidir. Ne yazık ki günümüzde giderek artan rezidans tipi evler, akıllı evler, enerji tasarrufu değil, lüks tüketimi pompalamaktadır. Spot lambalar, bol aydınlatma gibi enerji verimliliğinin aksine tüketimi artırıcı uygulamalar dikkati çekiyor." diye konuştu.

Aydınlatma ihtiyacının doğru tespit edilmesi gerektiğini dile getiren Yeşil, şöyle devam etti:

"İhtiyacın üzerinde ya da altında aydınlatmaya başvurulması, hem sağlıklı değil, hem de gereksiz enerji tüketimine yol açar. Evlerde enerji tasarrufu, yalnızca elektrik tüketimiyle bağlantılı değildir. Isınma ve soğuma açısından da mimari tasarım, çok önemlidir. Evlerde enerji tüketen cihazların yerleşim yerleri de önem taşır. Fırının buzdolabının yanında çalıştırılması, buzdolabının doğrudan gün ışığına maruz kalacak bir yerde konumlandırılması, enerji tüketimini artırır. Elektrik kullanımının, enerji verimliliğinin bir yaşam biçimi olarak içselleştirilmesi ve bilinçlendirme, çok önemlidir. Ne yazık ki evlerde enerji verimliliği denildiğinde cinsiyetçi bir yaklaşımla yalnızca ev kadınlarına yönelik bilinçlendirme uygulamalarına başvurulması, daha başından enerji verimliliğini anlamadığımızı gösterir. Evde yaşayan her birey, enerji tüketiminde rol almaktadır."

FİŞİNİ ÇEKİN

Enerji tasarruf için önerilerini sıralayan Yeşil, şunları kaydetti:

"Gün içinde elektrik enerjisiyle aydınlatma yerine güneş ışığından olabildiğince yararlanmak gereklidir. Lambalarda aynı ışık şiddetine sahip ancak tüketimi düşük tasarruflu ampuller seçilmelidir. Konfor ve iş gücünü etkilememesi koşuluyla gereksiz aydınlatmadan kaçınılmalıdır. Çamaşır ve bulaşık makineleri, kullanım kılavuzunda tanımlanan kapasitede çalıştırılmalıdır. Buzdolabının kapağı gelişi güzel açıp kapatılmamalı ve kapak, uzun süre açık bırakılmamalı. Ayrıca buzdolabına sıcak yiyecek de konulmamalıdır. Çamaşırların kurutulmasında mümkünse güneş ve kaloriferden yararlanılmalı. Elektrik enerjisiyle çalışan televizyon, klima, müzik seti gibi cihazlar, kumanda yerine, açma-kapatma düğmesinden kapatılmalı, hatta mümkünse fişleri prizden çıkarılmalı."

Televizyon, bilgisayar gibi aletlerin, uyku konumunda bile enerji harcadığını belirten Yeşil, "Bu nedenle bunların tamamen kapatılması, fişten çekilmesi en doğrusudur. Modem cihazının da kullanılmadığında kapatılması, hem enerji tasarrufu hem de elektromanyetik kirlilik oluşmamasını sağlar." dedi.



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