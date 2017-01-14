15:50, 14 Ocak 2017 Cumartesi

Çavuşoğlu: Çok şanslı bir bakanım

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl 9'uncusu düzenlenen Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) büyükelçiler için düzenlediği çalışma yemeğinde yaptığı konuşmada,⁠⁠⁠⁠ bu çalışma yemeğinin de Büyükelçiler Konferansının geleneksel bir etkinliği haline gelmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bu etkinliğin diğer toplantılarla beraber çok faydalı olduğunu gördüklerini dile getiren Çavuşoğlu, yeni atanan büyükelçiler ile Ankara’da yeni göreve başlayanların iş dünyasındakilerle tanışmasının önemine vurgu yaptı.

Geçen yılın sadece Türkiye için değil tüm dünya için zor bir yıl olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, ancak bu zor şartlarda hep birlikte ayakta kalmayı başardıklarını ifade etti. Bunun en önemli sebebinin iş dünyasının, esnafın, çalışanların, ev kadınlarının "önce Türkiye" anlayışıyla her zamankinden fazla çalışması ve bayrağına, devletine sahip çıkması olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Ülkemiz hakkındaki negatif algıların giderilmesi, ülkemizle o ülkeler arasındaki ticaretin artması, iş adamlarımızın o ülkelerde, kıtalarda, şehirlerde yatırım yapması, projeleri üstlenmesi, ihaleleri kazanması, bunların hepsi bizim için gerçekten çok önemlidir. O sebeple biz 7 gün 24 saat esasıyla arkadaşlarımızla çalışıyoruz.” diye konuştu.

“ÇOK ŞANSLI BİR BAKANIM”

Kendisinin çok şanslı bir bakan olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Dünyanın en kaliteli, en yetenekli, birikimli, vizyoner diplomatlarıyla çalışıyorum. Bunu samimi söylüyorum. Dolayısıyla arkadaşlarımızla gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.