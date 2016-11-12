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ABD'li Cumhuriyetçi politikacıdan FETÖ uyarısı
ABD'li Cumhuriyetçi politikacıdan FETÖ uyarısı

ABD'li Cumhuriyetçi politikacı Rehberg, FETÖ'nün Türkiye'nin kurumlarına kök salarak kontrolü ele almak için vatandaşlarına saldırmak da dahil her türlü yola başvurduğunu ve Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını vurguladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'li Cumhuriyetçi politikacı ve eski Montana Eyaleti Valisi Denny Rehberg, The Hill gazetesi için kaleme aldığı makalede, Gülen'in sınır dışı edilmediği sürece FETÖ'nün ABD'nin de içinde bulunduğu Türkiye ve müttefikleri için tehdit oluşturmaya devam edeceğini belirtti.

ABD ve ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ın müttefiklerine karşı sorumlulukları bulunduğuna değinen Rehberg, "Sorumluluklarımızdan biri, Gülen'i Türkiye'ye iade etmek, NATO müttefikimiz ve Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile birlikte çalışarak, Türkiye'nin istikrarının korumasına destek olmaktır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Barack Obama'nın sekiz yıllık başkanlık döneminde Türkiye ve ABD arasında dokunulmamış birçok sorunun Trump'ı ve Erdoğan'ı beklediğini kaydeden Rehberg, söz konusu sorunların başında FETÖ lideri Gülen'in olacağının altını çizdi.

Rehberg, Gülen'in Türkiye'de 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişimini yönettiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaşanan o vahim günden beri ABD, Gülen'in iadesi için hiçbir girişimde bulunmadı. Türkiye'nin defaatle yaptığı resmi başvurularına, Türkiye Adalet Bakanlığının Gülen'in suçlu olduğuna dair gönderdiği birçok kanıta ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın geçen ekim ayında Washington'u ziyaret ederek, Gülen'in iadesi için ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch ile görüşmesi gibi çabalara rağmen bu konuda hiçbir şey yapılmadı."

"TÜRKİYE'Yİ İSTİKRARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Türkiye-ABD ilişkilerinin, bölgedeki güvenlik ve krizin yönetimi için kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Rehberg, Suriye ve Irak'taki şiddet olaylarının, Türkiye'nin sınırlarına yayıldığını ve uluslararası güvenlik için önemli bir sorun haline geldiğini söyledi.

Cumhuriyetçi Rehberg makalede, Türkiye ve ABD arasındaki 50 yılı aşkın süredir devam eden "verimli" ikili ilişkilere dikkat çekerek, "Tarihimizde hiçbir zaman, bu müttefikimizle olan ilişkimiz bugünkü kadar kritik olmamıştır." görüşüne yer verdi.

İki ülkenin terör ve aşırılıkla mücadele konularında iş birliğinden örnekler veren Rehberg, "Düşmanlarımızı mağlup etmek ve bölgesel istikrarın sağlanması için Türkiye ve ABD mutlaka iki ortak olarak yan yana durup terörizme meydan okumalı." ifadesini kullandı.

Rehberg, makalesinde şunları kaydetti:

"Bu sebeple, ABD ve Türkiye mutlaka şu anda var olan FETÖ sorununa bir çözüm bulmalı. Gülen ve FETÖ, ülkenin kurumlarına kök salarak kontrolü ele almak için vatandaşlarına saldırmak gibi her türlü yola başvurarak Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Gülen iade edilmezse, FETÖ Türkiye, müttefikleri ve dolayısıyla ABD için ciddi bir tehdit olmaya devam edecektir."

 



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