16:11, 14 Ocak 2017 Cumartesi

Bitlis'te şehit askerler için tören





PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan jandarma uzman çavuşlar Veysel Şirin ile Samet Kaya'nın cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bitlis'te PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan jandarma uzman çavuşlar Veysel Şirin ile Samet Kaya için tören düzenlendi. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, İl Jandarma Komutanlığındaki tören alanına getirilerek, öz geçmişleri okundu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kur-an'ı Kerim okunarak dua edildi. Şehitlerin tabutlarına sarılarak ağlayan yakınlarını askerler teselli etti. İl Müftü Vekili Ramazan Çiftçi'nin dua etmesinin ardından şehit Şirin'in naaşı Hatay'ın Hassa ilçesine, şehit Kaya'nın naaşı ise Adana'nın Yumurtalık ilçesine uğurlanmak üzere, Muş Havaalanı'na götürüldü. Törene, Vali Vekili Kamil Güzel, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti il başkanları, vatandaşlar ve askeri erkan katıldı.

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