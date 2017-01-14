Emekli subay ve astsubaylara yeni görev

"Emekli Subay ve Astsubayların Milli Savunma Bakanlığında Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetlerine Yönelik Hizmetlerde Görevlendirilmesine Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Olağanüstü hal kapsamında 22 Kasım 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemenin işleyişine yönelik hazırlanan yönetmelik, 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek şartıyla Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerde personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerine yönelik hizmetlerin yürütülmesinde görevlendirilecek emekli subay ve astsubaylar ile bunları görevlendirecek birimleri kapsıyor.
Buna göre, personel ve askeri öğrenci temin faaliyetinde görevlendirilecek emekli subay ve astsubayların seçimi işlemi, belirtilen niteliklere uygun istekliler arasından Milli Savunma Bakanı tarafından yapılacak.
Seçilen emekli personel arasından yapılacak görevlendirmenin mahiyeti, süresi ve yerine ilişkin hususlar Personel Genel Müdürlüğünce yürütülecek. Bu şekilde yapılan görevlendirmeler, gerektiğinde görevlendirme süresine bakılmaksızın aynı usulle sonlandırılabilecek.
Askeri öğrenci ve personel temin faaliyetinde görevlendirilecek emekli subay ve astsubaylarda, cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından birisinden mahkum olmamak gibi nitelikler aranacak.
Görevlendirilecek subay ve astsubaylarda, kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmamak gibi niteliklere de bakılacak.
Görevlendirilecek subay ve astsubaylara, subaylar için bin 500, astsubaylar için bin 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar karşılığı, çalışılan her gün için ücret olarak ödenecek. Verilecek ücretten, damga vergisi hariç olmak üzere herhangi bir vergi ve kesinti yapılmayacak.
Astsubay Ömer Halisdemir'in de şehit edildiği Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın, firari sanığı 2 eski astsubay başçavuş tutuklandı
THY, 8 Ocak'a kadar yurt içi seferlerinden uçak bileti alan üniversite öğrencilerinin herhangi bir ek ücret ödemeden 19 Ocak'a kadar biletlerini değiştirebileceklerini duyurdu.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarınca Sehi Ormanları kırsalına düzenlenen hava harekatında 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
PKK üyesi olmak suçundan 10 yıldır aranan kişi, kahvede oyun oynadığı sırada yakalandı
MHP Ankara Milletvekili Çetin, "Milletimizin ve devletimizin daha fazla tehdit altında kalmaması ve büyük felaketlerden korunması için gerekli olağanüstü tedbirlerin alınmasını, MHP doğru bulmaktadır" dedi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner'in, PYD'nin de Suriye'ye ilişkin barış görüşmelerinde sürece dahil edilmesi yönündeki sözlerine karşılık, "ABD, o zaman DEAŞ'ı da davet etsin" dedi
Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneğinin "2016 Medya Oscarları" sahipleri açıklandı
TİKA, Tunus'un Gafsa vilayetinde frenk yemişi meyvesi yağı üretimi ve distilasyon merkezi açtı
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin "olağanüstü hal yönetimi" başlığı altındaki 12. maddesinin görüşmelerine başlandı
Ağrı'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı
Başbakan Yıldırım, "Anayasa değişikliği darbecilerin sonunu getirecek. Anayasa değişikliği meclis iktidarından millet iktidarına giden yolu açacak" dedi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, "Anayasalar düşman yaratarak, kutuplaştırarak değil, uzlaşma ile ortak akılla yapılırsa ülkeye barış ve huzur getirir" dedi
Milli Savunma Bakanlığınca, emekli subay ve astsubaylar, askeri öğrenci ve personel temin faaliyetine yönelik hizmetlerin yürütülmesi için görevlendirilebilecek
PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan jandarma uzman çavuşlar Veysel Şirin ile Samet Kaya'nın cenazeleri memleketlerine uğurlandı
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 12 uzman yardımcısı alacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kendisinin çok şanslı bir bakan olduğunu belirterek, “Dünyanın en kaliteli, en yetenekli, birikimli, vizyoner diplomatlarıyla çalışıyorum. Bunu samimi söylüyorum. Dolayısıyla arkadaşlarımızla gurur duyuyorum.” dedi