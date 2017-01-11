17:44, 14 Ocak 2017 Cumartesi

Ağrı'daki FETÖ soruşturmasında üç tutuklama



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Ağrı'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ağrı'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 3'ünün tutuklandığı bildirildi. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla aralarında polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 2'si cumhuriyet savcılığınca serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan bir polis ve 2 öğretmen tutuklandı. Diğer 3 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

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