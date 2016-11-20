17:50, 14 Ocak 2017 Cumartesi

Anayasa değişiklik teklifinde 12. madde görüşülüyor





TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin "olağanüstü hal yönetimi" başlığı altındaki 12. maddesinin görüşmelerine başlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin "olağanüstü hal yönetimi" başlığı altındaki 12. maddesinin görüşmelerine başlandı. Madde üzerinde ilk sözü, grubu adına MHP Ankara Milletvekili Şefkat Çetin aldı. Teklifin 12. maddesi, "olağanüstü hal yönetimi" başlığı altında, cumhurbaşkanın olağanüstü hal ilanını düzenliyor.

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