Türkiye-Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin 25. yılı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Türkiye ve Azerbaycan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 25. yılı dolayısıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na kutlama mesajı gönderdi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Memmedyarov mesajında, Azerbaycan ve Türkiye'nin 25 yılda omuz omuza vererek başarılı yol katettiğini belirtti.
Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi kederimizdir", Haydar Aliyev'in "Bir millet iki devlet" sözlerine atıfta bulunan Memmedyarov, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanlarımız İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan tarafından başarıyla geliştirilen yüksek düzeyli stratejik ortaklık ilişkileri, halklarımız arasındaki tarihi kardeşlik bağları, uluslararası ve bölgesel kurumlarda birbirimize verdiğimiz destek, uluslararası projelerin gerçekleştirilmesindeki ortak çabalarımız, halklarımızın refahına, bölgede barış, istikrar ve terakkinin temin edilmesine hizmet ediyor."
14 Ocak 1992'de Azerbaycan ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisine dair protokol imzalanmış, aynı gün Bakü'deki Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Büyükelçiliğe dönüştürülmüştü.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov Türkiye ve Azerbaycan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 25. yılı dolayısıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na kutlama mesajı gönderdi
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