18:52, 14 Ocak 2017 Cumartesi

MHP'li vekil Çetin: Tedbirlerin alınmasını gerekli görüyoruz

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

MHP Ankara Milletvekili Şefkat Çetin, grubu adına yaptığı konuşmada, "Milletimizin ve devletimizin daha fazla tehdit altında kalmaması ve büyük felaketlerden korunması için gerekli olağanüstü tedbirlerin alınmasını, MHP doğru bulmaktadır. dedi.

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda 12. madde üzerinde görüşmeler yapılıyor.

MHP Ankara Milletvekili Çetin, grubu adına yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son bir yıl içinde yaşadığı kanlı darbe girişimi, çevre ülkelerde yaşananlar ile terör olaylarına işaret ederek, olağanüstü halin gerekliliğinin ve yeniden düzenlenmesinin ihtiyaç olduğunu savundu.

"GEREKLİ OLAĞANÜSTÜ TEDBİRLERİN ALINMASINI MHP DOĞRU BULMAKTADIR"

Çetin, şöyle konuştu:

"Milletimizin ve devletimizin daha fazla tehdit altında kalmaması ve büyük felaketlerden korunması için gerekli olağanüstü tedbirlerin alınmasını, MHP doğru bulmaktadır. Huzur ve güvenin sağlanması başta PKK olmak üzere, bütün terör örgütlerinin yok edilmesini sağlamak, mücadele şartlarını oluşturmakla mümkün olacaktır. Terörle mücadeleyi ve milli güvenliği siyaset malzemesi yapmanın ülkemizin ve milletimizin hayrına olmadığına inanan partimiz, terörle mücadelede daha güçlü ve hızlı adımların atılmasına ihtiyaç hissetmektedir."