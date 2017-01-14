Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:45, 14 Ocak 2017 Cumartesi
Politika
18:52, 14 Ocak 2017 Cumartesi

  • Paylaş
MHP'li vekil Çetin: Tedbirlerin alınmasını gerekli görüyoruz
MHP'li vekil Çetin: Tedbirlerin alınmasını gerekli görüyoruz

MHP Ankara Milletvekili Çetin, "Milletimizin ve devletimizin daha fazla tehdit altında kalmaması ve büyük felaketlerden korunması için gerekli olağanüstü tedbirlerin alınmasını, MHP doğru bulmaktadır" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

MHP Ankara Milletvekili Şefkat Çetin, grubu adına yaptığı konuşmada, "Milletimizin ve devletimizin daha fazla tehdit altında kalmaması ve büyük felaketlerden korunması için gerekli olağanüstü tedbirlerin alınmasını, MHP doğru bulmaktadır. dedi.

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda 12. madde üzerinde görüşmeler yapılıyor.

MHP Ankara Milletvekili Çetin, grubu adına yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son bir yıl içinde yaşadığı kanlı darbe girişimi, çevre ülkelerde yaşananlar ile terör olaylarına işaret ederek, olağanüstü halin gerekliliğinin ve yeniden düzenlenmesinin ihtiyaç olduğunu savundu.

"GEREKLİ OLAĞANÜSTÜ TEDBİRLERİN ALINMASINI MHP DOĞRU BULMAKTADIR"

Çetin, şöyle konuştu:

"Milletimizin ve devletimizin daha fazla tehdit altında kalmaması ve büyük felaketlerden korunması için gerekli olağanüstü tedbirlerin alınmasını, MHP doğru bulmaktadır. Huzur ve güvenin sağlanması başta PKK olmak üzere, bütün terör örgütlerinin yok edilmesini sağlamak, mücadele şartlarını oluşturmakla mümkün olacaktır. Terörle mücadeleyi ve milli güvenliği siyaset malzemesi yapmanın ülkemizin ve milletimizin hayrına olmadığına inanan partimiz, terörle mücadelede daha güçlü ve hızlı adımların atılmasına ihtiyaç hissetmektedir."

 



İlgili Konular MHP Şefkat Çetin
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Politika Haberleri
Ömer Halisdemir davasının iki firarisi tutuklandı
Ömer Halisdemir davasının iki firarisi tutuklandı

Astsubay Ömer Halisdemir'in de şehit edildiği Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın, firari sanığı 2 eski astsubay başçavuş tutuklandı
THY'den sınavı ertelenen öğrencilere ücretsiz bilet değişimi
THY'den sınavı ertelenen öğrencilere ücretsiz bilet değişimi

THY, 8 Ocak'a kadar yurt içi seferlerinden uçak bileti alan üniversite öğrencilerinin herhangi bir ek ücret ödemeden 19 Ocak'a kadar biletlerini değiştirebileceklerini duyurdu.
Bitlis'te 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Bitlis'te 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarınca Sehi Ormanları kırsalına düzenlenen hava harekatında 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
10 yıldır aranan PKK'lı kahvede oyun oynarken yakalandı
10 yıldır aranan PKK'lı kahvede oyun oynarken yakalandı

PKK üyesi olmak suçundan 10 yıldır aranan kişi, kahvede oyun oynadığı sırada yakalandı
MHP'li vekil Çetin Tedbirlerin alınmasını gerekli görüyoruz
MHP'li vekil Çetin: Tedbirlerin alınmasını gerekli görüyoruz

MHP Ankara Milletvekili Çetin, "Milletimizin ve devletimizin daha fazla tehdit altında kalmaması ve büyük felaketlerden korunması için gerekli olağanüstü tedbirlerin alınmasını, MHP doğru bulmaktadır" dedi
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner'in, PYD'nin de Suriye'ye ilişkin barış görüşmelerinde sürece dahil edilmesi yönündeki sözlerine karşılık, "ABD, o zaman DEAŞ'ı da davet etsin" dedi
Medya Oscarları'nı kazananlar açıklandı
'Medya Oscarları'nı kazananlar açıklandı

Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneğinin "2016 Medya Oscarları" sahipleri açıklandı
TİKA Tunus'ta yağ üretimi ve distilasyon merkezi kurdu
TİKA Tunus'ta yağ üretimi ve distilasyon merkezi kurdu

TİKA, Tunus'un Gafsa vilayetinde frenk yemişi meyvesi yağı üretimi ve distilasyon merkezi açtı
Anayasa değişiklik teklifinde 12 madde görüşülüyor
Anayasa değişiklik teklifinde 12. madde görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin "olağanüstü hal yönetimi" başlığı altındaki 12. maddesinin görüşmelerine başlandı
Ağrı'daki FETÖ soruşturmasında üç tutuklama
Ağrı'daki FETÖ soruşturmasında üç tutuklama

Ağrı'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı
Yıldırım Anayasa değişikliği darbecilerin sonunu getirecek
Yıldırım: Anayasa değişikliği darbecilerin sonunu getirecek

Başbakan Yıldırım, "Anayasa değişikliği darbecilerin sonunu getirecek. Anayasa değişikliği meclis iktidarından millet iktidarına giden yolu açacak" dedi
CHP'li Budak Anayasalar ortak akılla yapılmalı
CHP'li Budak: Anayasalar ortak akılla yapılmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, "Anayasalar düşman yaratarak, kutuplaştırarak değil, uzlaşma ile ortak akılla yapılırsa ülkeye barış ve huzur getirir" dedi
Emekli subay ve astsubaylara yeni görev
Emekli subay ve astsubaylara yeni görev

Milli Savunma Bakanlığınca, emekli subay ve astsubaylar, askeri öğrenci ve personel temin faaliyetine yönelik hizmetlerin yürütülmesi için görevlendirilebilecek
Bitlis'te şehit askerler için tören
Bitlis'te şehit askerler için tören

PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan jandarma uzman çavuşlar Veysel Şirin ile Samet Kaya'nın cenazeleri memleketlerine uğurlandı
YTB 12 uzman yardımcısı alacak
YTB 12 uzman yardımcısı alacak

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 12 uzman yardımcısı alacak
Çavuşoğlu Çok şanslı bir bakanım
Çavuşoğlu: Çok şanslı bir bakanım

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kendisinin çok şanslı bir bakan olduğunu belirterek, “Dünyanın en kaliteli, en yetenekli, birikimli, vizyoner diplomatlarıyla çalışıyorum. Bunu samimi söylüyorum. Dolayısıyla arkadaşlarımızla gurur duyuyorum.” dedi

Haberler

Barikat operasyonlarına MHP'den destek
Barikat operasyonlarına MHP'den destek

MHP Afyonkarahisar teşkilatı feshedildi
MHP Afyonkarahisar teşkilatı feshedildi

MHP yönetiminde istifa
MHP yönetiminde istifa

MHP'den CHP'ye 'kimlik bunalımı' eleştirisi
MHP'den CHP'ye 'kimlik bunalımı' eleştirisi

MHP'den hükümete terörle mücadele desteği
MHP'den hükümete terörle mücadele desteği

Bahçeli'den 'Rus Büyükelçi'ye suikast açıklaması
Bahçeli'den 'Rus Büyükelçi'ye suikast açıklaması

3 liderden terörle mücadele konusunda ortak mesaj
3 liderden terörle mücadele konusunda ortak mesaj

MHP ilçe kongresinin iptali başvurusuna ret
MHP ilçe kongresinin iptali başvurusuna ret






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 