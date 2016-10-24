19:06, 14 Ocak 2017 Cumartesi

10 yıldır aranan PKK'lı kahvede oyun oynarken yakalandı



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PKK üyesi olmak suçundan 10 yıldır aranan kişi, kahvede oyun oynadığı sırada yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Iğdır'da,PKK üyesi olmak suçundan 10 yıldır aranan ve kahvede oyun oynarken gözaltına alınan zanlının tutuklandığı bildirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlı E.D'nin Halfeli beldesindeki bir kahvede olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, PKK üyesi olmak suçundan 10 yıldır aranan E.D, oyun oynadığı sırada gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D, çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

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