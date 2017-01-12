19:17, 14 Ocak 2017 Cumartesi

Bitlis'te 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi





Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarınca Sehi Ormanları kırsalına düzenlenen hava harekatında 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarınca Bitlis Sehi Ormanları kırsalına düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 08.09-09.38 saatleri arasında Bitlis Sehi Ormanları kırsalına hava harekatı düzenlendi. Harekatta bölgede tespit edilen teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve barınaktan oluşan 2 hedef ateş altına alınarak imha edildi. Harekat sonucunda 6 bölücü terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam edildiği, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü bildirildi.

İlgili Konular Bitlis hava operasyonu

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.