19:37, 14 Ocak 2017 Cumartesi

Ömer Halisdemir davasının iki firarisi tutuklandı





Astsubay Ömer Halisdemir'in de şehit edildiği Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın, firari sanığı 2 eski astsubay başçavuş tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Astsubay Ömer Halisdemir'in de şehit edildiği Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın, firari sanığı 2 eski astsubay başçavuş tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar Ali Kapucu ve Uğur Demirtaş gözaltına alındı. Firari sanıklar Kapucu ve Demirtaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Sanıklar Kapucu ve Demirtaş, haklarındaki tutuklama kararlarının hakimlikçe yüzlerine okunmasının ardından tutuklanarak cezavine gönderildi.

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