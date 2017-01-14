Kalın: Batılılar İstanbul'un fethinden dolayı Türkleri affetmedi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından düzenlenen programda "İslam-Batı İlişkilerinde Dün, Bugün ve Yarın" konulu konferans verdi.
Konferans, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Arif Nihat Asya'nın "Dua" şiirinin okunması ile başladı.
Kalın, konferansta yaptığı konuşmada, İslam-Batı ilişkilerinin bin yıldır gündemde yoğun bir şekilde yer aldığını, meselenin kökünün, İslam'ın tarih sahnesine çıktığı 7. yüzyıla kadar gittiğini ifade etti.
İslam-Batı ilişkileri tarihinin, uzun bir döneme yayılan karmaşık, çok yönlü ve çok boyutlu bir yanı olduğunu vurgulayan Kalın, "İslam-Batı ilişkileri tarihinin sadece savaşlardan ibaret olmadığını bizim de kavrayıp kabul etmemiz gerekiyor. Elbette tarih boyunca birçok savaşlar, çatışmalar olmuştur ama bu tarihi sadece savaşlara indirgemek, sadece askeri bir tarihe indirgemek büyük bir hata olur. Bu tarih içinde kültür var, sanat var, seyahat var, hepsinden önemlisi insan var, coğrafya var. Bu nüansları kavramamız aynı zamanda bizim İslam-Batı ilişkileri tarihine daha interdisipliner bir açıdan bakmamızı da zorunlu kılıyor." ifadelerini kullandı.
Kalın, Batı'nın İslam'a yönelik algısında üç tutumunun öne çıktığını, üç tehdit algısının bu tarihi şekillendirdiğini, bunların "teolojik tehdit algısı", "siyasi ve askeri tehdit algısı" ile "kültürel tehdit algısı" olduğunu anlattı.
Günümüzde Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili tartışmaların İslam-Batı ilişkilerinden bağımsız olmadığını belirten Kalın, İslam dünyasından birçok insanın bu meseleyi, ''Acaba Batı bize nasıl bakıyor, Avrupa bize nasıl bakıyor?" zaviyesinden gördüğünü belirtti.
Türkiye'nin AB üyeliğinin, 50 küsür yıldır devam eden bir serüven olarak inişli çıkışlı birçok aşamadan geçtiğini ve bugünlere geldiğini dile getiren Kalın, şöyle konuştu:
"Nedir engelleyen ya da neticelendiği zaman ne tür sonuçlar alacağız? diye meseleye baktığınız zaman İslam-Batı ilişkilerinin uzun tarihine yayılan birçok konunun olduğunu görüyoruz. İstanbul'un fethi, özellikle Ortaçağ ve modern dönemdeki Avrupalı düşünürlerin, tarihçilerin hafızalarında derin izler bırakan konulardan biridir. Bu manada beklenmedik bir hadiseydi Avrupalılar için, Bizans için İstanbul'un fethi ve bu fethin şokunu uzun bir süre de atlatamadılar. Aslında Batılılar Türkleri, İstanbul'un fethinden dolayı hiçbir zaman affetmediler."
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov Türkiye ve Azerbaycan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 25. yılı dolayısıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na kutlama mesajı gönderdi
Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur illeri ile bazı ilçeleri için gök gürültülü sağanak ve kar yağışı beklendiği bildirildi
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 12. maddesine 344 kabul, 133 ret oyu verildi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "İstanbul'un fethi Avrupalılar için, Bizans için beklenmedik bir hadiseydi. Aslında Batılılar Türkleri, İstanbul'un fethinden dolayı hiçbir zaman affetmediler" dedi
Astsubay Ömer Halisdemir'in de şehit edildiği Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın, firari sanığı 2 eski astsubay başçavuş tutuklandı
THY, 8 Ocak'a kadar yurt içi seferlerinden uçak bileti alan üniversite öğrencilerinin herhangi bir ek ücret ödemeden 19 Ocak'a kadar biletlerini değiştirebileceklerini duyurdu.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarınca Sehi Ormanları kırsalına düzenlenen hava harekatında 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
PKK üyesi olmak suçundan 10 yıldır aranan kişi, kahvede oyun oynadığı sırada yakalandı
MHP Ankara Milletvekili Çetin, "Milletimizin ve devletimizin daha fazla tehdit altında kalmaması ve büyük felaketlerden korunması için gerekli olağanüstü tedbirlerin alınmasını, MHP doğru bulmaktadır" dedi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner'in, PYD'nin de Suriye'ye ilişkin barış görüşmelerinde sürece dahil edilmesi yönündeki sözlerine karşılık, "ABD, o zaman DEAŞ'ı da davet etsin" dedi
Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneğinin "2016 Medya Oscarları" sahipleri açıklandı
TİKA, Tunus'un Gafsa vilayetinde frenk yemişi meyvesi yağı üretimi ve distilasyon merkezi açtı
Ağrı'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı
Başbakan Yıldırım, "Anayasa değişikliği darbecilerin sonunu getirecek. Anayasa değişikliği meclis iktidarından millet iktidarına giden yolu açacak" dedi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, "Anayasalar düşman yaratarak, kutuplaştırarak değil, uzlaşma ile ortak akılla yapılırsa ülkeye barış ve huzur getirir" dedi
Milli Savunma Bakanlığınca, emekli subay ve astsubaylar, askeri öğrenci ve personel temin faaliyetine yönelik hizmetlerin yürütülmesi için görevlendirilebilecek