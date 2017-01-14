19:41, 14 Ocak 2017 Cumartesi

Kalın: Batılılar İstanbul'un fethinden dolayı Türkleri affetmedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından düzenlenen programda "İslam-Batı İlişkilerinde Dün, Bugün ve Yarın" konulu konferans verdi.

Konferans, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Arif Nihat Asya'nın "Dua" şiirinin okunması ile başladı.

Kalın, konferansta yaptığı konuşmada, İslam-Batı ilişkilerinin bin yıldır gündemde yoğun bir şekilde yer aldığını, meselenin kökünün, İslam'ın tarih sahnesine çıktığı 7. yüzyıla kadar gittiğini ifade etti.

"İSLAM-BATI İLİŞKİLERİ TARİHİ SAVAŞLARDAN İBARET DEĞİL"

İslam-Batı ilişkileri tarihinin, uzun bir döneme yayılan karmaşık, çok yönlü ve çok boyutlu bir yanı olduğunu vurgulayan Kalın, "İslam-Batı ilişkileri tarihinin sadece savaşlardan ibaret olmadığını bizim de kavrayıp kabul etmemiz gerekiyor. Elbette tarih boyunca birçok savaşlar, çatışmalar olmuştur ama bu tarihi sadece savaşlara indirgemek, sadece askeri bir tarihe indirgemek büyük bir hata olur. Bu tarih içinde kültür var, sanat var, seyahat var, hepsinden önemlisi insan var, coğrafya var. Bu nüansları kavramamız aynı zamanda bizim İslam-Batı ilişkileri tarihine daha interdisipliner bir açıdan bakmamızı da zorunlu kılıyor." ifadelerini kullandı.

Kalın, Batı'nın İslam'a yönelik algısında üç tutumunun öne çıktığını, üç tehdit algısının bu tarihi şekillendirdiğini, bunların "teolojik tehdit algısı", "siyasi ve askeri tehdit algısı" ile "kültürel tehdit algısı" olduğunu anlattı.

"BATILILAR TÜRKLERİ, İSTANBUL'UN FETHİNDEN DOLAYI HİÇBİR ZAMAN AFFETMEDİLER"

Günümüzde Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili tartışmaların İslam-Batı ilişkilerinden bağımsız olmadığını belirten Kalın, İslam dünyasından birçok insanın bu meseleyi, ''Acaba Batı bize nasıl bakıyor, Avrupa bize nasıl bakıyor?" zaviyesinden gördüğünü belirtti.

Türkiye'nin AB üyeliğinin, 50 küsür yıldır devam eden bir serüven olarak inişli çıkışlı birçok aşamadan geçtiğini ve bugünlere geldiğini dile getiren Kalın, şöyle konuştu:

"Nedir engelleyen ya da neticelendiği zaman ne tür sonuçlar alacağız? diye meseleye baktığınız zaman İslam-Batı ilişkilerinin uzun tarihine yayılan birçok konunun olduğunu görüyoruz. İstanbul'un fethi, özellikle Ortaçağ ve modern dönemdeki Avrupalı düşünürlerin, tarihçilerin hafızalarında derin izler bırakan konulardan biridir. Bu manada beklenmedik bir hadiseydi Avrupalılar için, Bizans için İstanbul'un fethi ve bu fethin şokunu uzun bir süre de atlatamadılar. Aslında Batılılar Türkleri, İstanbul'un fethinden dolayı hiçbir zaman affetmediler."