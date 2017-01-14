20:14, 14 Ocak 2017 Cumartesi

Tunus’ta Yasemin Devrimi’nin 6. yıldönümü yürüyüşü | FOTO

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tunus’ta Yasemin Devrimi’nin 6. yılı nedeniyle yürüyüş gerçekleştirildi.

Ülkenin başkenti Tunus’un El-Habib Burkiba Caddesi’nde Yasemin Devrimi’nin 6. yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe aralarında yabancıların da yer aldığı çok sayıda kişi katıldı.

Devrim sırasında hayatını kaydedenlerin ailelerinin avukatı Şerefuddin el-Kalil, yaptığı açıklamada, “Bugünkü etkinliğinin ana talebi, şehitlerin davalarına bakan askeri yargının, Gerçek ve Onurun Heyeti'nin dava dosyalarını teslim alana kadar elini davalardan çekmesidir.” dedi.

Devrimin Hedefleri Gerçekleştirme Halk Cephesi Başkanı Ahmed es-Sıddık ise “Tunus devrimi, hak ve özgürlükler ile demokratik anayasayı tesis etti.” diye konuştu.

YASEMİN DEVRİMİ

Arap Baharı'nın yaşandığı ilk ülke olan Tunus'ta birçok şehre yayılan ve "Yasemin Devrimi" olarak da adlandırılan protesto gösterileri, 2010 yılının kasım ayında, işsiz olduğu için meyve sebze satan üniversite mezununun, satış yaptığı arabaya polisin el koymasından sonra kendini ateşe vermesiyle başlamıştı.