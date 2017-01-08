20:31, 14 Ocak 2017 Cumartesi

Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur illeri ile bazı ilçeleri için gök gürültülü sağanak ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Muğla ve ilçeleri, Burdur Göller yöresi ile Antalya ve ilçelerinin yarın öğleden sonra yağışlı geçeceği belirtildi.

Yağışların sahil kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı ifade edildi.