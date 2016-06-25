Çin'den Trump'a Tayvan tepkisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Çin, ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın "Tek Çin Politikasını pazarlık masasına götürebileceği" beyanına ilişin "Dünyada sadece tek Çin var." açıklamasını yaptı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Bakanlığın resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, "Dünyada sadece tek Çin var. Tayvan da Çin'in ayrılmaz bir parçasıdır." ifadesini kullandı. Pekin yönetiminin "Çin halkını temsil eden tek meşru devlet olduğunu" kaydeden Lu, "Bu gerçeğin değiştirilemeyeceğini" savundu.
Lu, "Tek Çin Politikasının Çin-ABD ilişkilerinde siyasi temel teşkil ettiğini" belirterek Washington yönetimine "son derece hassas olan Tayvan sorununu iyi özümsemeleri ve bu meseleyi, iki ülke ilişkilerinin istikrarlı ve sağlıklı gelişimine engel olacak duruma getirmekten kaçınmaları" çağrısını yaptı.
Cumhuriyetçi ve Demokrat Partilerin "verdikleri ortak söze uymaları gerektiğinin" altını çizen Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Tek Çin Politikası müzakere konusu olamaz." ifadesini kullandı.
Başkanlık görevini 20 Ocak'ta devralacak Trump, Wall Street Journal'da dün yer alan demecinde, "Tek Çin Politikası da dahil birçok konunun Çin ile pazarlık masasına yatırılabileceğini, çözüm için Pekin'in para politikaları ve uluslararası ticaret konusundaki tavırlarının belirleyici olacağını" söylemişti.
Pekin yönetimi, ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın geçen ay diplomatik teamüllere aykırı olarak Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile doğrudan telefon görüşmesi yapmasına da tepki göstermişti. Çin, Trump'ın, ABD'nin 1979 yılından bu yana Pekin yönetimini Çin halkının tek meşru temsilcisi olarak tanıma yönünde izlediği politikayı eleştirmesinden kaygı duyulduğunu vurgulamıştı.
Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemiş ve bu adanın kendi eyaleti olduğunu öne sürmüştü. Tayvan'ı sadece 22 ülke tanıyor.
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Çin Dışişleri Bakanlığı, "ABD'deki siyasi partiler, verdikleri ortak söze uymalı. Tayvan sorunu pazarlık konusu edilemez" açıklamasında bulundu.
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