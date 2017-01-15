Washington Garnizon Komutanı görevden alınacak iddiası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD başkanı seçilen Donald Trump’ın 20 Ocak'taki devir teslim töreninin güvenliğinde önemli rolü olan başkent Washington'ın Garnizon Komutanı Korgeneral Errol Schwartz'ın tören günü görevden alınacağı ve aynı gün yerine başka bir generalin atanacağı bildirildi.
Başkent Washington'ın Garnizon Komutanı Korgeneral Schwartz, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, 20 Ocak'ta başkanlık devir teslim gününün ortasında görevden alınmasının "sıra dışı bir karar" olduğunu belirtti.
Devir teslim sırasında başkentteki askeri hava desteği ve binlerce silahsız korumaya ulusal güvenlik kuvvetiyle komutanlık edeceğini kaydeden Schwartz, aylarca planlamasında çalıştığı tören gününde görevden alınmasının makul bir yaklaşım olmadığını söyledi.
"SAVAŞIN ORTASINDA GÖREVDEN AYRILMAYI PLANLAMADIM"
Eyaletlerde garnizon komutanlarını valiler atarken, başkent Washington’ın garnizon komutanını ABD başkanı atıyor ve görevden alıyor. Gazetenin haberine göre, Korgeneral Schwartz, teamül gereği istifasını Trump’ın geçiş ekibine sunmuştu fakat devir teslim töreninin yapılacağı gün güvenlik zaafı oluşması riskinden dolayı görevden alınacağını beklemiyordu.
Korgeneral Schwartz, “Askerlerim o gün caddelerde olacak. Onları uğurlayacağım ama kışlaya geri dönerken karşılayamayacağım. Ben asla bir savaşın ortasında bir görevden ayrılmayı planlamadım.” sözleriyle karara tepki gösterdi.
Konuyla ilgili bilgi sahibi olan iki askeri yetkili, Washington Post gazetesine, Trump’ın ekibinin Korgeneral Schwartz’ı görevde bırakmak istediğini ama Kara Kuvvetleri’nin onun yerine birini atamak için baskı yaptığını belirtti.
Eski Başkan George W. Bush tarafından 2008 yılında bu göreve atanan Schwartz, Başkan Barack Obama’nın iki döneminde de görevini sürdürdü.
TEBLİĞATI PENTAGON YAPTI
Tebligatın kendisine ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından elektronik postayla iletildiğini ifade eden Schwartz, 20 Ocak Cuma günü saat 12.30’da kendisinin yerine geçici olarak bir tuğgeneralin atandığını söyledi.
İstifasını sunan siyasi pozisyondaki görevlilerin görevlerini devir teslim günü 12.30'da teamül gereği bıraktıkları ancak başkentin güvenlik bakımından en hassas gününde görevli komutanın görevden alınmasının geçmişte örneğinin olmadığı belirtiliyor.
Pentagon sözcülerinden Binbaşı Jamie Davis, yaptığı açıklamada, Korgeneral Schwartz’ın yerine görevi devralacak generalin görevi tamamlamaya hazır olduğunu ve törenle ilgili bir sorun bulunmadığını kaydetti.
Eyalet olmadığı için valisi de bulunmayan başkent Washington'da başkanlık devir teslim töreni, doğal afet veya insani bir kriz söz konusu olduğunda belediye başkanının talebi üzerine Kara Kuvvetleri ve İç Güvenlik Bakanlığının ortak kararıyla asker görevlendirilebiliyor.
Karmaşık ve uzun bir bürokratik süreç sonucunda şehre inen askerlerin başındaki komutanın devir teslim sürecinin ortasında görevden alınıyor olması, "20 Ocak'ta başkentte güvenlik zafiyeti olur mu?" tartışmalarına yol açtı.
ABD'de 20 Ocak'taki başkanlık devir teslim töreninin güvenliğinde önemli rolü olan başkent Washington'ın Garnizon Komutanı Korgeneral Schwartz'ın, tören günü görevinden alınacağı bildirildi
Çin Dışişleri Bakanlığı, "ABD'deki siyasi partiler, verdikleri ortak söze uymalı. Tayvan sorunu pazarlık konusu edilemez" açıklamasında bulundu.
Tunus Genel İşçi Sendikası Genel Sekreteri Abbasi, "Bazı soluk sesler, devrimle elde edilen özgürlüğümüzü sınırlandırarak, bizi geriye götürmek istiyor" dedi
Ülkenin başkenti Tunus’un El-Habib Burkiba Caddesi’nde Yasemin Devrimi’nin 6. yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe aralarında yabancıların da yer aldığı çok sayıda kişi katıldı
İsveç'te Liberal Sağ Merkez Parti Göteborg Başkan Yardımcısı Türk asıllı politikacı Mikail Yüksel, ülkeyi terk ederek Türkiye'ye dönmesi yönünde imzasız mektup aldığını söyledi
Irak'ın Musul şehrinin kuzeyinde koalisyon güçlerine ait olduğu iddia edilen savaş uçaklarının hava saldırısı sonucu 12 sivil hayatını kaybetti
Endonezya'nın Maluku Adaları'nda 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ürdün'de aralarındaki "uyumsuzluk ve kötü koordinasyon" sebebiyle kabine üyelerinin istifa ettiği iddia edildi
ABD'li Cumhuriyetçi politikacı Rehberg, FETÖ'nün Türkiye'nin kurumlarına kök salarak kontrolü ele almak için vatandaşlarına saldırmak da dahil her türlü yola başvurduğunu ve Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını vurguladı
Afganistan'ın Kandahar şehrindeki valilik misafirhanesine düzenlenen, aralarında BAE diplomatlarının da olduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı ülkede "Taliban mı, dış güçler mi?" tartışması başlattı
Irak güvenlik güçleri, Musul'un güneydoğusundaki mahallelerin tamamında kontrolü sağladı
Suriye ordusuna ait bir savaş uçağının İdlib'in Maaret el-Misrin kasabasında pazar yerini hedef alan hava saldırısında 10 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
Trump, Rusya ile iyi ilişkiler kurulduğu takdirde Moskova'ya yönelik yaptırımların kaldırılabileceğini, Çin'in ticari uygulamalarında bir değişiklik olmazsa da "Tek Çin" politikasına bağlı kalmayabileceğini söyledi
Trump'ın Savunma Bakanı adayı emekli Orgeneral James Mattis'in bakanlığının önünü açacak yasa tasarısı ABD Kongresi'nde onaylandı
ABD'nin New York kentinde yüzlerce kedi, bulaşıcı "kuş gribi" hastalığına karşı karantinaya alındı
ABD Başkanı Barack Obama, görev süresinin son haftasına girerken yayınladığı başkanlık kararıyla, Sudan'a 20 yıldır uygulanmakta olan ticari yaptırımların kaldırılması talimatını verdi