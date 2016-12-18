10:01, 15 Ocak 2017 Pazar

Akar, S. Arabistan'daki "DEAŞ ile mücadele" toplantısına gidiyor





Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Suudi Arabistan'daki "DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı"na katılacak. Toplantıda 13 ülkenin genelkurmay başkanı yer alacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suudi Arabistan'da, DEAŞ ile mücadele kapsamında 13 ülkenin genelkurmay başkanının yer alacağı toplantıya katılacak. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Akar, Riyad'da 13 ülke genelkurmay başkanının bulunacağı "DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı"nda yer alacak.

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