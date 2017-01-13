Anayasa değişikliği teklifinin 16. maddesi kabul edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 16. maddesine 341 kabul, 134 ret oyu verildi.
Buna göre, disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaş halinde askerlerin görevleriyle ilgili işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilecek.
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 16. maddesine 341 kabul, 134 ret oyu verildi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Suudi Arabistan'daki "DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı"na katılacak. Toplantıda 13 ülkenin genelkurmay başkanı yer alacak
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 145'inci gününde, DEAŞ'a ait 198 hedef vuruldu
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 14. maddesine 341 kabul, 133 ret oyu verildi.
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yeşil,fırının buzdolabının yanında çalıştırılmasının enerji tüketimini artırdığını bildirdi
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 13. maddesine 343 kabul, 133 ret oyu verildi
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov Türkiye ve Azerbaycan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 25. yılı dolayısıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na kutlama mesajı gönderdi
Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur illeri ile bazı ilçeleri için gök gürültülü sağanak ve kar yağışı beklendiği bildirildi
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 12. maddesine 344 kabul, 133 ret oyu verildi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "İstanbul'un fethi Avrupalılar için, Bizans için beklenmedik bir hadiseydi. Aslında Batılılar Türkleri, İstanbul'un fethinden dolayı hiçbir zaman affetmediler" dedi
Astsubay Ömer Halisdemir'in de şehit edildiği Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın, firari sanığı 2 eski astsubay başçavuş tutuklandı
THY, 8 Ocak'a kadar yurt içi seferlerinden uçak bileti alan üniversite öğrencilerinin herhangi bir ek ücret ödemeden 19 Ocak'a kadar biletlerini değiştirebileceklerini duyurdu.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarınca Sehi Ormanları kırsalına düzenlenen hava harekatında 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
PKK üyesi olmak suçundan 10 yıldır aranan kişi, kahvede oyun oynadığı sırada yakalandı
MHP Ankara Milletvekili Çetin, "Milletimizin ve devletimizin daha fazla tehdit altında kalmaması ve büyük felaketlerden korunması için gerekli olağanüstü tedbirlerin alınmasını, MHP doğru bulmaktadır" dedi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner'in, PYD'nin de Suriye'ye ilişkin barış görüşmelerinde sürece dahil edilmesi yönündeki sözlerine karşılık, "ABD, o zaman DEAŞ'ı da davet etsin" dedi