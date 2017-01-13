10:03, 15 Ocak 2017 Pazar

Anayasa değişikliği teklifinin 16. maddesi kabul edildi





TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 16. maddesine 341 kabul, 134 ret oyu verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 16. maddesine 341 kabul, 134 ret oyu verildi. Buna göre, disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaş halinde askerlerin görevleriyle ilgili işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilecek.

İlgili Konular Anayasa değişikliği teklifi

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.