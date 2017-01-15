Sırbistan'ın Tren provokasyonuna Kosova'dan büyük tepki

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Belgrat’tan Kosova’ya yola çıkan Sırbistan’ın illegal treni, RTK kaynaklarına göre, Sırbistan’a geri döndü.
Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi’nin talimatı üzere Kosova Polisi engelliyle karşılaşan tren Kosova’ya giremeden geri dönmek zorunda kaldı.
Sırbistan’ın süregelen provokasyonlarından biri değerlendirilen trenin Kosova topraklarına girmesine izin verilmemesi istendi. Thaçi, “Makamların ihmalini göz önünde bulundurarak ve ülkenin toprak bütünlüğü ile egemenliğinin korunması için var olan yetkilerim kapsamında, bugün içişleri bakanı ve polis müdürünü ofisime çağırdım. Onlardan ne pahasına olursa olsun Sırp treninin Kosova’ya girmesine izin vermemelerini istedim. Kosova makamlarının Sırp treninin Kosova’ya girişini durduracağına inanıyorum” şeklinde konuştu.
Thaçi, “ Yeter artık, Kosova toprak bütünlüğünün ihlal edilmesinde Belgrat’a karşı sıfır tolerans olacaktır” ifadesini de kullandı.
"SIRBİSTAN PROVAKE EDİYOR"
Diyalog Bakanı Edita Tahiri, Kosova’ya yasa dışı treninin girişini durdurmasını istedi. Tahiri, bunu Kosova’daki durumun istikrarsızlığı için sıradaki bir provokasyon olarak nitelendirdi.
Bakan Tahiri, “Sırbistan Kosova’ya karşı provokasyonlarla devam ediyor. Belgrat-Mitroviça treninin bugünden itibaren hizmete gireceğinin bildirilmesi Kosova devleti bütünlüğüne bir saldırıdır ve aynı zamanda Sırbistan’ın Kosova’yı istikrarsızlaştırmayı istediğinin bir kanıtıdır” şeklinde konuştu.
Kosova Başbakanı İsa Mustafa, Sırbistan’ın Kosova’ya illegal treni gönderme teşebbüsünde bulunması ardından bu akşam olağanüstü bir basın toplantısı düzenledi. Başbakan Mustafa, trenin Kosova’ya girmesine izin verilmeyeceğini, girmesi halinde ise Kosova yasaları esasınca hareket edileceğini söyledi.
Başbakan Mustafa, Kosova Hükümetinin tüm bakanlıklarıyla birlikte Sırbistan tarafından yaratılan durumun kurumsal şekilde yasal muamele görmesi için yoğun bir şekilde odaklanıp bugünlerde önemli angajeliklerde bulunduklarını açıkladı.
Hükümet Başkanı, Meclis Başkanı Kadri Veseli ve Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile istişarelerde, durumla ilgili uluslararası etmeni bilgilendirmek için gerekli tedbirleri aldıklarını ve durumun üstesinden gelinmesi için yasalar ve Anayasa ile uyumlu olarak gerekli önlemlerin alındığını ve tüm devlet kurumlarının seferber edildiğini ifade etti.
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