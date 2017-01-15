Filistin, Vatikan'da Büyükelçilik açtı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Filistin lideri Mahmud Abbas bugün Vatikan'a gelerek Papa Francesco ile görüştü. Görüşmenin ardından, Abbas "Filistin Devleti'nin Vatikan Büyükelçiliği"nin resmi açılışını yaptı.
Vatikan, 2015'te imzalanan ve 2016'da yürürlüğe giren bir anlaşmayla Filistin'i resmen devlet olarak tanımıştı. Katolik Kilisesi'nin Filistin topraklarındaki yasal statüsü ve faaliyetlerini düzenleyen bu anlaşmada Filistin'in devlet statüsünde muhatap alınması ise İsrail'den tepki çekmişti.
Mahmud Abbas açılış töreni öncesinde Papa Francesco ile görüşmesinde, Filistin'in devlet olarak tanınması ve büyükelçilik açılışıyla ilgili olarak "Bu, Papa'nın Filistin halkına ve barışa olan sevgisinin göstergesi" dedi.
Abbas, büyükelçilik açılışının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada da "Diğer ülkelerin de Vatikan'ı örnek alarak Filistin'i tanımasını umuyoruz" dedi.
Gazetecilerin, ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump'ın İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma niyetiyle ilgili bir soru sorması üzerine de Mahmud Abbas, "Bu karar resmi olarak alınmadan yorum yapamayız ancak böyle bir karar barışa katkıda bulunmaz. Bunun gerçekleşmemesini umuyoruz" diye konuştu.
Filistin ve İsrail arasında çıkmaza giren müzakereleri tekrar canlandırmak amacıyla düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı Paris’te başladı.
Afganistan'ın Pakistan sınırında meydana gelen bombalı saldırıda yedi sivil hayatını kaybetti
Suriye hükümetinin Barada Vadisi'ndeki cihatçı militanlarla görüşmelerdeki koordinatörü emekli general Ahmed Gadban'ın öldürüldüğü belirtildi.
Sunday Times gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın, Reykjavik'te Putin ile görüşmek istediğini iddia etti
İngiliz basını, May'in ülkesinin ortak pazar ve gümrük birliğinden çıkmaya hazır olduğunu söyleceğini iddia etti
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyalet hükümeti 40 yıl önce meydana gelen tren kazası için özür dileyecek
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusunda bir asker şehit oldu
Vatikan'ın Filistin'i devlet olarak tanımasının ardından Vatikan'da ilk kez Filistin Büyükelçiliği açıldı.
Sırbistan'ın illegal olarak Kosova'ya göndermeye çalıştığı tren, Kosova toprak bütünlüğüne karşı provokatif hareket olarak görülüp ülkesine geri gönderildi
ABD'de 20 Ocak'taki başkanlık devir teslim töreninin güvenliğinde önemli rolü olan başkent Washington'ın Garnizon Komutanı Korgeneral Schwartz'ın, tören günü görevinden alınacağı bildirildi
Çin Dışişleri Bakanlığı, "ABD'deki siyasi partiler, verdikleri ortak söze uymalı. Tayvan sorunu pazarlık konusu edilemez" açıklamasında bulundu.
Tunus Genel İşçi Sendikası Genel Sekreteri Abbasi, "Bazı soluk sesler, devrimle elde edilen özgürlüğümüzü sınırlandırarak, bizi geriye götürmek istiyor" dedi
Ülkenin başkenti Tunus’un El-Habib Burkiba Caddesi’nde Yasemin Devrimi’nin 6. yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe aralarında yabancıların da yer aldığı çok sayıda kişi katıldı
İsveç'te Liberal Sağ Merkez Parti Göteborg Başkan Yardımcısı Türk asıllı politikacı Mikail Yüksel, ülkeyi terk ederek Türkiye'ye dönmesi yönünde imzasız mektup aldığını söyledi
Irak'ın Musul şehrinin kuzeyinde koalisyon güçlerine ait olduğu iddia edilen savaş uçaklarının hava saldırısı sonucu 12 sivil hayatını kaybetti
Endonezya'nın Maluku Adaları'nda 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi