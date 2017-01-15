10:22, 15 Ocak 2017 Pazar

Filistin, Vatikan'da Büyükelçilik açtı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin lideri Mahmud Abbas bugün Vatikan'a gelerek Papa Francesco ile görüştü. Görüşmenin ardından, Abbas "Filistin Devleti'nin Vatikan Büyükelçiliği"nin resmi açılışını yaptı.

Vatikan, 2015'te imzalanan ve 2016'da yürürlüğe giren bir anlaşmayla Filistin'i resmen devlet olarak tanımıştı. Katolik Kilisesi'nin Filistin topraklarındaki yasal statüsü ve faaliyetlerini düzenleyen bu anlaşmada Filistin'in devlet statüsünde muhatap alınması ise İsrail'den tepki çekmişti.



Mahmud Abbas açılış töreni öncesinde Papa Francesco ile görüşmesinde, Filistin'in devlet olarak tanınması ve büyükelçilik açılışıyla ilgili olarak "Bu, Papa'nın Filistin halkına ve barışa olan sevgisinin göstergesi" dedi.



Abbas, büyükelçilik açılışının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada da "Diğer ülkelerin de Vatikan'ı örnek alarak Filistin'i tanımasını umuyoruz" dedi.

Gazetecilerin, ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump'ın İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma niyetiyle ilgili bir soru sorması üzerine de Mahmud Abbas, "Bu karar resmi olarak alınmadan yorum yapamayız ancak böyle bir karar barışa katkıda bulunmaz. Bunun gerçekleşmemesini umuyoruz" diye konuştu.